Promosyon yarışında bu banka galip geldi! Tamı tamına 26 bin TL teklif sundu! Milyonlar sevinçten dört köşe oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak hazırlanan ödeme planıyla Vakıflar Bankası, 2023 yılı sonunda personellere yüksek miktarda promosyon ödemesi yapacak. Rekor oranındaki promosyon hakkındaki duyuru, emeklilere sağlanan promosyonların yanı sıra toplu ödemeler şeklinde de yapılıyor. Özellikle TSK personelinin alacağı 26 bin TL promosyon ödemesi, ülke gündeminde ses getirdi.
BANKADAN 26 BİN TL PROMOSYON DUYURUSU GELDİ! PERSONELLERE YÜKSEK ÖDEME YAPILACAK!
Türk Silahlı Kuvvetleri personeline 3 yıl için 26 bin lira toplu promosyon ödemesi yapılacağı açıklandı. 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2025 arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile protokol imzalanmıştır. 2023 yılında emeklilere sağlanan promosyon imkanının çok daha fazlası personel için sağlanmaktadır. Kurum ve kuruluşların bankalarla yaptıkları anlaşmalar neticesinde personellerine daha fazla ödeme imkanı sunmaktadır. son dakika gelişmelerde de promosyon ödemeleri ortaya çıkıyor.