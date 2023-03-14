









BELEDİYEDE TEK SEFERLİK 17 BİN 550 TL PROMOSYON ÖDEMESİ







Promosyon yarışını kızıştıran teklif! Banka o kişilere 17.550 TL promosyon ödeyecek! Promosyon ödemelerinde devrim. Bankaların promosyon ödemeleri için bir çok çalışma başlattıklarını biliyoruz. Bankaların duyurdukları krediler ve ek ödemeleri duyurularının yanında aynı zamanda özel ve kamu kuruluşları ile imzaladıkları promosyon anlaşmaları da bulunuyor. Belediye'nin çalışanları için 17 bin 550 TL promosyon ödemesi yapacağı belirtildi. İşte detaylar...EYT yasasının yürürlükten geçerek yasalaşması neticesinde bekleyen 2 milyon 250 bin emekli maaş almak için çalışmalara başladı. Yeni maaşlarını nisan ayında almaya hazırlanan EYT'liler için bir çok banka kampanya başlattı. Emekli müşterilerini kendilerine çekebilmek için duyurular yapan bankalar rekabet içine girdi. Bu rekabet ortamında promosyon ödeme miktarları 10 bine kadar çıktı. Bir de bunların neticesinde kurumlarla imzaladıkları promosyon sözleşmeleri de var. En son Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükleri tarafından yaptıkları promosyon sözleşmelerine bir kurum daha eklendi. Belediye banka ile imzaladıkları promosyon ödemesi kapsamında çalışanları için 17 bin 550 TL ödeme yapacak. İşte ayrıntılar...Bankalar ile bünyesinde çalışan personellerin maaşlarına yansıyacak promosyon ödemeleri için görüşmeler yapan Toroslar Belediyesi’nden bir müjde haberi geldi. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bankaları ile yaptıkları promosyon görüşmeleri için bir sonuca varıldığını belirterek şu şekilde konuştu: “Belediyenin bütün personellerinin mutluluğu ve refahı için görüşmelerin neticesinde anlaşmaya varıldığını ve bankalardan da 17 bin 550 TL’lik promosyon ödemesinin tek seferlik yatırılacağının sözünü aldık. Türkiye ülkece zor bir dönemden geçiyor. Belediye çalışanlarının en güzel ve iyi promosyonlardan yararlanabilmesi, bu ödemeleri alabilmesi için büyük çaba gösterdik. En yüksek promosyon ödemesinde de anlaşmaya varabildik.” diye beyanatta bulundu.