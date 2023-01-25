Promosyona EYT dopingi! Yapı kredi EYT'lileri toplayacak... Yeni promosyon miktarı cepleri rahatlatacak. EYT yasası ile birlikte, bankaların verdikleri promosyon rakamlarında revize yoluna giden bankalar, yeni rakamları ve ödeme miktarlarını açıklamaya başladı. Yapı Kredi Bankası emekliye verecekleri promosyon miktarlarını duyurdu. İşte detaylar...
YAPI KREDİ BANKASINDAN YENİ PROMOSYON ÖDEMESİ
Yeni yıl ile birlikte bankaların promosyon ödeme miktarları da belli olmaya başladı. Promosyon için hareketlilik devam ediyor. EYT yasası ile birlikte emekli olacak vatandaşlar promosyon ödemelerini merak ederken bir açıklama Yapı Kredi bankasından geldi. Yapı Kredi bankasından yapılan duyuruya göre ilk kez emekli olacaklar ve hesabı bulunan emekliler için kampanya detayları paylaşıldı. İşte diğer ayrıntılar...
Yapı Kredi Bankası ile emekli maaşlarını alacak emeklilere ilk emekli maaşlarının ardından 7500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Yapı Kredi'ye geçiş yaparak emekli maaşlarını bu bankadan almak isteyen vatandaşlar e devlet sistemine giriş yaparak banka tercihlerini Yapı Kredi olarak işaretlemeleri gerekmektedir. Bağ - Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlanabileceği kampanya detayları merak ediliyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar 444 0 444 numaralı hattı arayarak maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebilir.