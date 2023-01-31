Promosyona Şubat dopingi! 5500 TL üstü maaş alan çift haneli promosyonu kapacak! O bankalarda promosyon bayramı! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Emeklilere ek ödeme verilecek. EYT'liler için bu ödemeler 20 bin civarında olabilecek. Emekliler için ek ödeme miktarı 5 bin, 6 bin ve 8 bin arasında değişecek. İşte detaylar...
EMEKLİLERE EK ÖDEME MÜJDESİEmekli maaşlarının zamlanmasının ardından bankalar tarafından promosyon ödeme miktarları artırıldı. Ardı ardına açıklamalar yapılan emekliler için promosyon miktarları ile ilgili ödeme haberleri bankalar tarafından yapılıyor. Bankaların açıkladıkları promosyon miktarları kamu ve özel bankalarında değişiklik gösteriyor. Özellikle özel bankaların duyurduğu yüksek promosyon miktarları nedeniyle emeklinin tercihi özel bankadan yana oluyor. Kamu bankalarının da bu zorlu yarışa dahil olmak istemesi ile birlikte rekabet iyice kızışıyor. Milyonlarca emekli hem kamu hem özel bankalar tarafından verilecek promosyon ödeme miktarlarını ve ek ödeme miktarlarını merak ediyor. İşte o ödemeler ve ayrıntılar... Haberimizde...
EYT dilekçeleri şubat ayında verilecek. Milyonlarca emekli yeni maaşlarını almaya başlayacak. Yeni maaşların alınması ile birlikte bankaların arasındaki rekabet de iyice kızışıyor. Bankalar tarafından duyrulan promosyon ödemeleri şu anda 5 bin ve 8 bin arasında değişiyor. Fakat yeni maaşlar ile birlikte mart ayında bankaların verecekleri promosyon ödeme miktarlarının 20 bin TL olacağı konuşuluyor. 1 şubat tarihinde bankalar promosyon ödemelerini açıklamaya başlayacak. Bu nedenle de uzmanlarca emeklilere emekli maaşlarını hangi bankadan almalarına karar vermeleri durumunda beklemeleri konusunda uyarılarda bulunuyorlar.