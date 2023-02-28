Finans
28 Şubat 2023 - 09:45

Promosyonda dev rakam açıklandı! 23 bin TL tek seferde hesaplara yatıyor... Bu sefer çalışanlar bayram edecek

Vakıfbank'tan Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeline 23.000 TL'lik rekor promosyon ödemesi

Finans
28 Şubat 2023 - 09:45
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Promosyonda dev rakam açıklandı! 23 bin TL tek seferde hesaplara yatıyor... Bu sefer çalışanlar bayram edecek
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Vakıfbank, açık artırma usulüyle yapılan ihalede Sağlık Bilimleri Üniversitesi personeline promosyon ödemesi yapacak banka olarak seçildi. Banka, önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını Vakıfbank'tan alacak olan personele 23.000 TL gibi bir tutar ödeyecek.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ihalenin 19 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildiği ve teklif verme sürecine 5 bankanın katıldığı belirtildi. En yüksek teklifi Vakıfbank verdi ve personel maaş promosyonu ihalesini kazandı. Personelin 23.000 TL tutarındaki promosyon ödemesi Şubat ayı içerisinde hesaplarına yatırılacak. Her ne kadar çalışanların aldığı promosyonlar emeklilere göre kat kat fazla olabilse de bu promosyon ödemesi başlı başına önemli.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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