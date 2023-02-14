Promosyonda hesaplar sil baştan! Emekli promosyonları değişti! ING Bank müjdeyi duyurdu; yeni dönemde ödemelerde bayrağı devraldı!

Emekliler ve EYT yasasıyla emekli olması beklenen milyonlarca vatandaş için bankalar emekli promosyonu kampanyaları üstünde çalışmaya devam ediyor. En yüksek emekli promosyonunu verecek banka belli oldu! Peki emekli promosyonları ne zaman güncelleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARINDA REKOR DEĞİŞİMEmekli vatandaşların yüzünü güldürecek haberler promosyon detaylarıyla ilgili gelmeye devam ediyor. Şubat ayı için bankaların promosyon tutarları yükselmeye devam ediyor. ING Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesinden faydalanacak.
ING Bank promosyon kampanyasından yararlanacak emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşıyarak 3 sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Promosyon kampanyasından eski müşteriler ve yeni müşteriler faydalanabiliyor. ING Bank emekli promosyon kampanyasından faydalanmak için banka tarafından ek bir ürün şartı sunulmuyor. ING Bank promosyon kampanyası 1 Şubat ve 28 Şubat tarihine kadar devam edecek. Tarih dışında müşteriler promosyon kampanyasından faydalanmayacak. Maaş taşıma ve diğer işlemler ING Bank telefon bankacılığı ve şube aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.