Finans
14 Şubat 2023 - 10:30

Promosyonda rekor üstüne rekor! Yarış kızıştı Akbank dev adımı attı; promosyon miktarlarını değiştirdi! İşte emekli promosyonlarında yeni tutarlar belli oldu!

Akbank tarafından emeklilere şenlendirici haber verildi. Akbank emekli promosyonlarını güncellemelerini yaparken emeklilere büyük jest geldi. İşte, Akbank emekli promosyonlarında güncellemeye ilişkin detaylar haberimizde.

Finans
14 Şubat 2023 - 10:30
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Promosyonda rekor üstüne rekor! Yarış kızıştı Akbank dev adımı attı; promosyon miktarlarını değiştirdi! İşte emekli promosyonlarında yeni tutarlar belli oldu!
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Akbank emekli vatandaşlar için promosyon miktarları güncellenirken Şubat ayına özel gelişmeler yaşandı. 2023 Şubat güncellemesi yapılırken bankanın müşterilerine büyük imkan verildi. Tüm bankalar müşteri çekmek isteği için harekete geçerken yeni kampanyalar düzenlendi. 19 bankayla SGK anlaşmasıyla beraber güncellemeler yapıldı.

Akbanklı emekli promosyon ücreti

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU



3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.200 TL,

3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 4.850 TL,

7.500 - 9.999 TL arasındaki maaşlara 6.250 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise ödenecek tutar 7 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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