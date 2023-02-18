Promosyonda son dakika gelişmesi! Tüm emeklileri ilgilendiriyor... Bankalardan açıklama geldi! Başvurana anında 9.000 TL ödeme yatacak... Başka yerlere bakmayın en yüksek ödeme orada! 3 yıl boyunca emekli maaşını aynı bankadan alma sözünü veren müşterilerine bankalar promosyon veriyor. Kamu ve özel bankalarının sıkı bir rekabet içinde olduğu ödemeler ise merak ediliyor. Belirleyecekleri bankalardan üç yıl boyunca alacakları maaşlara ilişkin ödeme detayları ve diğer başvuru şartlarına ilişkin bilgiler haberimizde...
BANKALARDAN PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI
Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren, bunu taahhüt eden kişilere bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılıyor. Eğer belirli bir süre sonra maaş hesabınızı başka bankaya geçirdiğiniz taktirde kalan ödemelerinizi de alabileceksiniz. Yani kalan paranızı da bankadan alabileceksiniz. Promosyon ödemesi yapan bankaların ödeme miktarları ise belli oldu. İşte bankaların ödeme miktarları...
Denizbank Bankası promosyon ödemesi olarak emekliler için maaşlarına göre; 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 TL ödeme yapacak. FİBA Banka ise müşterileri için yapacakları ödemeler: 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL. Halk Bankası müşterilerine yapacakları promosyon ödemeleri: 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL olacak. Ziraat Bankası da yine aynı şekilde promosyon ödemeleri: 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL Vakıfbank'ın da aynı promosyon ödemesi: 3 bin, 3 bin 500, 4 bin 500, 5 bin TL. Kuveyt Türk'ün promosyon ödeme tutarları: 3 bin 600, 4 bin 200, 5 bin 400, 6 bin TL olacak. ING Bank'ın promosyon ödeme tutarı: 4 bin 500, 5 bin 250, 6 bin 750, 7 bin 500 TL olacak.