Promosyonun tarihi baştan yazıldı! O banka tamı tamına 18.000 TL'yi trink ödeyecek!







Promosyon Rekabeti Başladı!







Milyonların beklediği promosyon yarışının yeni versiyonu gündemde. Banka net olarak 18100 TL ödeme yapmaya karar verdi. Ayrıntılar için yazımıza göz atmayı unutmayın!Yenilenmiş olan promosyon kampanya haberi Bartın’dan gelerek insanlara şaşırttı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Bankası ile promosyon anlaşması yaptığını belirtti.Kurumdan kuruma ve ilden ile değişen bu promosyonların rakamları asla düşük gelmemektedir. Bartın’ın yapmış olduğu açıklamaya göre İş Bankası’na giden 2947 kişiye 18 bin 100 Türk Lirası promosyonda bulunacak. Bu bulunacak oldukları destek de diğer promosyonlar gibi 3 yıllık olacak.