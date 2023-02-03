Finans
03 Şubat 2023 - 14:30

Promosyonun tarihi baştan yazıldı! O banka tamı tamına 18.000 TL'yi trink ödeyecek!

Milyonlarca kişinin merakla takip ettiği promosyon yarışına bir yenisi daha eklendi. Banka net 18 bin 100 TL ödeme yapmaya karar verdi. İşte bütün ayrıntılar...

Finans
03 Şubat 2023 - 14:30
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Promosyonun tarihi baştan yazıldı! O banka tamı tamına 18.000 TL'yi trink ödeyecek!
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Milyonların beklediği promosyon yarışının yeni versiyonu gündemde. Banka net olarak 18100 TL ödeme yapmaya karar verdi. Ayrıntılar için yazımıza göz atmayı unutmayın!

Promosyon Rekabeti Başladı!

Yenilenmiş olan promosyon kampanya haberi Bartın’dan gelerek insanlara şaşırttı. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Bankası ile promosyon anlaşması yaptığını belirtti.



18000 tl promosyon

Kurumdan kuruma ve ilden ile değişen bu promosyonların rakamları asla düşük gelmemektedir. Bartın’ın yapmış olduğu açıklamaya göre İş Bankası’na giden 2947 kişiye 18 bin 100 Türk Lirası promosyonda bulunacak. Bu bulunacak oldukları destek de diğer promosyonlar gibi 3 yıllık olacak.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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