Propolisin faydaları nelerdir? Propolis nedir? Dünyanın en güçlü antioksidan kaynağı propolis nedir, nereden alınır?







Propolis nedir







Arı sütü faydaları

Ham bal faydaları

Propolis, arı sütü ve ham bal nasıl tüketilir

Propolis kaç yaşından sonra kullanılabilir

Propolis ne kadar kullanılır

Propolisin yan etkileri

Arıların propolis üretme sebepleri

Propolis faydaları

Anti-mikrobiyal etki

Yanıkları da iyileştiriyor

Diş çürüklerini önlüyor

Parazit tedavisi sağlanabiliyor

Siğilleri yok ediyor

Genital iltihap tedavisine yardımcı oluyor

Birçok faydası olduğu bilinen propolis ile ilgili insanların merak ettikleri devam ediyor. Peki propolis nedir ve ne işe yarar? Propolis hangi hastalıklara iyi gelir? Propolis ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Propolis bir arı ürünü olarak bilinmektedir. Arıların bitki yaprak, tomurcuk ve saplarından topladığı güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip doğal bir üründür. Kovandaki mikropların yok olması ve kovanın steril hale gelmesi için kullanılmaktadır. Kovanda gördüğü görevleri insan vücudunda da görmektedir. İnsan vücudunda bulunan bakteri ve virüsleri yok eder. Vücudun birçok hastalıkla savaşmasını sağlar. Özellikle küçük çocukların okul, kreş gibi ortamlarda maruz kaldıkları mikroplardan dolayı sık sık hasta oldukları bilinmektedir ce düzenli propolis tüketimi ile birlikte bağışıklığın güçlendiği de bilinmektedir. Aynı zamanda düzenli propolis tüketimi sağlanırsa insanların antibiyotik kullanımı da azalmaktadır. Propolisin nar suyuna göre 80 kaat daha etkili antioksidana sahip olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Hem yetişkinler hem çocuklar tüketebilmektedir ve alerji yapacak bir ürün değildir. Eğer bal tüketimi sağlıyorsanız propolis tüketimi de sağlayabilirsiniz. Propolis solunum hastalıklarında, aftlar, ağız içi yaralar, mide bağırsak rahatsızlıkları ve uçuklarda kullanılabilmektedir aynı zamanda kansere de etkili olduğu bilinmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre vücuttaki sağlıklı hücre sayısını arttırdığı da bilinmektedir. Propolis içinde B, E, B2 ve C vitaminleri de vardır.Arı sütü de arılar tarafından üretilen doğal bir üründür. Arılar arı sütünü yavru arıları besleyebilmek için salgılamaktadır ve kraliçe arı yaşam boyu besin maddesi olarak kullanmaktadır. İşçi arılar kovan içinde sadece 45 gün yaşar, kraliçe arı ise 5-7 sene arası yaşamını sürdürebilmektedir. Arı sütünün etkisi olduğu da düşünülmektedir. Araştırmalar sonucunda arı sütü çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerini desteklemektedir. Arı sütü düzenli kullanımı sağlandığı zaman ciltteki kolajen etkisini arttırır, erkeklerde sperm kalitesini, kadınlarda ise yumurta sayısını arttırarak doğurganlığa fayda sağlamaktadır. Arı sütü aynı zamanda kişinin kendisini enerjik hissetmesini sağlamaktadır. Spordan önce kullanılması da önerilmektedir.Ham bal kovandan ilk çıktığı haliyle, filtrelenmeden kullanılan bal olarak bilinmektedir. Bal için pastörizasyon işleminin gerekli olmadığı da bilinmektedir. Önemli amacın balın kristalleşmesini önlemek olduğu söylenmektedir. Pastörizasyon işlemi bal içindeki enzim, fenolik, flavonoid değerlerin azalmasına sebep olmaktadır. Ham bal ise bu işlemlere uğramadığı için doğallığı korunmaktadır ve besin içeriği zengin kalmaktadır. Ham balın yüksek ısılarda ısıtılmadığı ve polenler filtrelenmediği zaman doğal kristalleşmeleri olması da görülebilmektedir. Kristalleşen balın da tüketilmesinde bir zarar olmadığı bilinmektedir.Propolisin suda çözünme özelliği olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple bal, pekmez, yoğurt ya da bir parça ekmek üzerine damlatılarak tüketilmesi öneriliyor. Özellikle kulak burun boğaz, alerji, bademcik iltihabı, ağız yaraları gibi durumlarda etkileri olduğu biliniyor. Eğer kullanılan propolisin suda çözünme özelliği varsa süt, su, meyve suyu gibi içeceklerle tüketilmesi de öneriliyor. Kahvaltı ya da öğün aralarında hem yetişkinler hem çocuklar tarafından tüketilebilir.Propolis ham halde tüketilebilecek bir besin değildir. Aynı zamanda vücudumuzun ham propolisi yüzde 2 sindirebildiği de bilinmektedir. İnsanın tüketilmesine uygun olması için özütlenmesi gerekmektedir. Özütleme işleminin ise uzman kişiler tarafından uygun ortamlarda yapılması önerilmektedir. Propolis 6. ayı geçtikten sonra 1 damla vererek kullanmaya başlanabilir. 6. aydan sonra ise her ay 1 damla arttırılarak tüketilebilir. Alerji olup olmadığı anlaşılması için tüketecek çocuğun bileğine damlatılıp, 15 dakika bekletilerek bir kızarıklık ya da reaksiyon olup olmadığına bakılabilir.Propolisin düzenli olarak yaz-kış kullanılması önerilir. Yaz mevsiminde kullanılan havuzlardan ve klimalardan gelen mikroplar ve rahatsızlıklara karşı bağışıklığın güçlenmesini sağlamaktadır. Yetişkinler günlük 20 damla, çocuklar günlük 10 damla tüketebilmektedir.Propolisi bal alerjisi olmayan tüm kişilerin tüketebileceği bilinmektedir. Arı sütü ve propolis alerjen ürünler değildir. Ancak yüksek alerji riski olan kişilerin test yaptırması sağlıklı olacaktır.Arılar çam gibi yeşil ağaçlardan reçine toplayrak propolis üretimi yapmaktadır. Mum taneleri ve polenlerle karıştırarak kovana götürürler ve deliklerin kapanması, çatlakların doldurulması ve kovandaki inşalar için kullanmaktadırlar. Propolisin faydası sadece bunlardan ibaret değildir. Kovanın kirlenmesini ve fare, kertenkele, yılan gibi hayvanlardan korunması için de fayda sağlamaktadır. Yunanca propolis isminin anlamı şehir savunması olarak bilinmektedir. Propolisin sağladığı anti-mikrobiyel özellikler ise kovanın virüslerden ve bakterilerden korunmasını sağlamaktadır. Arı reçinesi ile kaplı olan bir kovandaki arıların vücutlarında daha az bakteri olduğu da araştırmalar tarafından ortaya konmuştur.Propolis sadece arılara fayda sağlamaktadır. Arı tutkalı olarak bilinen propolis uzmanlar tarafında apse, yara iyileştirilmesi ve enfeksiyon tedavisinde kullanılmıştır. Son senelerde ise kanser tedavisine destek verdiği de birçok araştırma tarafından ortaya çıkmıştır. Arılar bu maddeyi bitki ve ağaç kavuklarını çiğneyip elde ederler. Antibiyotik olmamasına rağmen antibiyotik özelliği göstermesi en bilinen özelliklerindendir. Diş sağlığı, sindirim sistemi sorunları ve deri hastalıklarının çözülmesinde birçok faydası vardır. Zararlı bakteri ve mantar çeşitlerini de engellemektedir.Propolis anti bakteriyel bir etkiye sahip maddedir. Hayvanlarda yapılan araştırmalara göre diyabetik farelerde iyileşme hızını arttırdığı gözlenmiştir. Çocukların ise solunum yolları enfeksiyonlarına fayda sağlar, soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir ve orta kulak iltihabını engeller.2002 senesinde yapılan bir araştırmaya göre propolis ortaya çıkan hafif yanıkların iyileşmesine de yardımcı olmaktadır. Araştırmacılar propolis ile yapılan bir kremi yanık tedavisinde kullanılmış gümüş sülfadiazin ile karşılaştırarak ikinci derece yanık tedavisinde propolisin daha çok faydası olduğunu gözlemlemiştir.Propolis geçmişte Yunan ve Roma'da ağız dezenfektanı olarak kullanılmıştır. Propolisin diş eti iltihaplarında da büyük fayda sağladığı biliniyor. Propolis içindeki öz diş çürüklerini ve bakteri plaklarını azaltıyor. Aynı zamanda kemik, kıkırdak ve diş sinirlerinin yenilenmesinde faydası olduğu da biliniyor.Çalışmalara göre propolis parazit tedavisinde de kullanılabiliyor. Araştırmaya göre propolis giyardiyaz paraziti olan insanların yüzde 52 ile 60'ında fayda sağlıyor.Farklı siğillere sahip 135 hasta ile 3 ay süren bir araştırma sonurunca propolisin siğillere iyi gelmewsindeki oran yüzde 73 oranında nelirlendi. Diğer kullanılan ekinezya ve plaseboya maddelerine kıyasla propolisin daha faydalı olduğu ortaya çıkarıldı.Yapılan çalışmaya göre propolis genital iltihap tedavisinde oldukça fayda sağlıyor. Kadın ve erkek genital iltihaba sahip insanlar 10 gün boyunca propolis, genital iltihap tedavisinde kullanılan bir ilaç ve plasebo merhem ile uygulama yaptılar. Katılımcılar verilen merhemleri günde 4 kez kullandılar ve propolis kullanan kişilerin 30'undan 24'ünün iyileştiği görüldü. İlaç kullanan hastaların 30'unun 14'ü, plasebo kullanan hastaların 12'sinin iyileştiği gözlemlendi. Propolis faydaları hangi ağaçtan üretildiğine göre de değişkenlik gösteriyor. Çiğ hali ile bir arı işi yapan kişiden alınabilmektedir. Piyasa içerisinde balsız olarakta satılabilmektedir. Aynı zamanda propolis özlerinin veya tentürlerin kullanımlarının daha kolay olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bağışıklık sistemindeki faydaları anti-inflamatuar, anti-mikrobiyal ve anti-oksidan açısından popüler olduğu bilinmektedir.