DÜNYA
05 Nisan 2023 - 00:39

Prosedür gereği mahkemede tutuklanan Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamayı reddetti!

Eski Başkan Trump, porno yıldızı Daniels'a "sus payı" için ödeme yaparken ticari kayıtlarda tahrifat yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı. Prosedür gereği önce gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan Trump, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve mahkeme tarafından tutuksuz yargılanması için serbest bırakıldı.

DÜNYA
05 Nisan 2023 - 00:39
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Prosedür gereği mahkemede tutuklanan Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamayı reddetti!
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ABD'nin bir önceki yönetiminin başkanlık görevini yürüten Donald Trump, New York'ta bulunan Trump Towers'tan ayrıldı ve Manhattan'daki Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkemeye gittikten sonra önce güvenlik kontrolünden geçen Trump, daha sonra hakim karşısına çıktı.

HAKKINDA 34 AYRI SUÇLAMA DOSYASI AÇILDI

Trump, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde avukatı aracılığıyla "sus payı" için porno yıldızı Stormy Daniels'a 130.000 dolar ödediğinde ticari kayıtlarda tahrifat yaptığı iddiasıyla sorgulandı. NN International'a göre Trump, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddetti. Trump aleyhindeki iddianame 34 madde içeriyordu.



Prosedür gereği mahkemede tutuklanan Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamayı reddetti

Donald Trump, ABD yasaları gereği mahkemede önce gözaltına alındı. Parmak izi alınıp fotoğrafları çekilen Trump, daha sonra tutuklandı. Hakkında yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Trump, daha sonra tutuksuz yargılanması için serbest bırakıldı.

FLORIDA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Mahkemeden sonra Trump, Florida'daki malikanesine gitmek için yoğun güvenlik altında özel bir uçakla LaGuardia Havaalanına uçtu. Trump, bu akşam yerel saatle 20:15 civarında Mar-a-Lago'da kendisine yönelik iddialarla ilgili bir açıklama yapacak.

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