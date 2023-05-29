









PSİKOLOG ESRA EZMECİ PÜF NOKTAYI DUYURDU







Psikolog Esra Ezmeci püf noktayı duyurdu! Vazgeçilmez olmak çok kolaymış! 10 adımda mutluluğun sırrı. Klinik Psikolog Esra Ezmeci, vazgeçilmez bir insan olmanın sırrını paylaştı. Ancak vazgeçilmez insanlar olmadığını söyleyerek, iz bırakan ve zor vazgeçilen insanların olduğunu belirtti. İlişkilerde vazgeçilmez olabilmek için bazı önemli kriterlerin olduğunu ifade etti. Bunların temelinde yüksek özgüvene sahip olmak ve mesleğinden keyif almak olduğunu söyledi. İşinden memnun olmayan kişilerin sağlıklı bir ilişki sürdürmelerinin zorlaştığını belirtti. İşte detaylar...İlişkilerdeki dengenin bozulması, eril ve dişil rollerin kayması, ilişkilerin ve evliliklerin sona ermesine neden olabilmektedir. İnsanların kendilerini tam olarak tanımadıkları, isteklerini bilmedikleri için ilişkilerden kolayca vazgeçmeleri yaygın bir durumdur. Ayrıca, düşük özgüven ve işten memnuniyetsizlik gibi faktörler de sağlıklı ilişkilerin yürütülmesini zorlaştırır. İşte diğer ayrıntılar...İlişkilerde vazgeçilmez olmak için bazı ipuçları bulunmaktadır. Doğal ve samimi olmak, kendine güvenli davranmak önemlidir. Sınırlar çizmek ve çözüm odaklı olmak ilişkilerin değerli ve dengeli olmasına yardımcı olur. Kontrol hissi partneri kısıtlamaktan kaçınılmalıdır. İlişkide kullanılan dilin dikkatli olması, yapıcı iletişim kurulması ve partnerin iyi yönlerinin takdir edilmesi önemlidir. Kendi gelişimini sürekli sürdürmek de vazgeçilmezlik için etkili bir faktördür. Hayatın sadece ilişkiden ibaret olmaması gerektiği vurgulanmalıdır. Sosyal yaşam, hobiler, iş, arkadaşlar, eğitim ve kariyer gibi alanlara da zaman ayırmak önemlidir. Fedakarlıklar dengeli bir şekilde yapılmalı ve karşılıklı olarak anlaşılabilir olunmalıdır. Özgüvenin yüksek tutulması ve kişinin kendini sürekli olarak geliştirmesi vazgeçilmezlik için önemlidir. İlişkide değer algısının dengeli olması ve iletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Vazgeçilmez insanlar aslında yoktur, ancak iz bırakan ve zor vazgeçilen insanlar vardır. Bu insanlar ilgi çeken, enerji veren, etkileyici ve değerli olanlardır. Kendine saygı duyma, değerli hissetme ve kendine iyi davranma, başkalarının da aynı şekilde davranmasını sağlar. İlişkide sevilen bir işte çalışmak, kendi fikirlerini ifade etmek, doğru iletişim kurmak, güler yüzlü olmak ve pozitif bir tutum sergilemek vazgeçilmez olmayı destekler. Sonuç olarak, ilişkilerde vazgeçilmez olmak için özgüvenli, doğal, iletişim becerileri yüksek, kişisel gelişime önem veren ve değerli hissettiren bir yaklaşım sergilemek önemlidir.