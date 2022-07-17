DÜNYA
17 Temmuz 2022 - 14:49

Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adamın makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı! Karısından utandığını itiraf etti

İran'da herkesi şok eden bir durum yaşandı. Bir adam 3 gün boyunca tuvalete çıkamadığı için sonunda hastaneye gitmek zorunda kalan adamın makatında 12 santimetre pet şişe çıktı. Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA
17 Temmuz 2022 - 14:49
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Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adamın makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı! Karısından utandığını itiraf etti


İran'da adı henüz bilinmeyen bir adam karısından utandığı için makatında olan pet şişeyi söyleyemediğini ve artık ağrılara dayanamadığı için hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi. Acil ameliyata alınan adamın son durumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İran'da bir adamın makatından pet şişe çıktı

İran'da 50 yaşında olduğu öğrenilen bir adam üç gün boyunca tuvaletini yapamadı ve şiddetli ağrıyla hastaneye başvurdu. Doktorlar adamdan röntgen filmi çekilmesini talep etti ve röntgende çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Makatında 12 santimetrelik bir pet şişe olduğu tespit edildi. Adam, kendisinin koyduğunu ve karısından çekindiği için ona itiraf edemediğini söyledi. Adam acil ameliyata alındı ve kanama ve yırtılmaya denk gelmeden makatından pet şişe çıkarıldı.

Adamın psikolojik sorunları varmış



Ameliyattan çıkan adam doktorların testleri sonucu psikolojik sorunları olduğu tespit edildi ve psikiyatri kliniğine gönderildi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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