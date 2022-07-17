Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen adamın makatından 12 santimetrelik pet şişe çıktı! Karısından utandığını itiraf etti







İran'da bir adamın makatından pet şişe çıktı

Adamın psikolojik sorunları varmış







İran'da adı henüz bilinmeyen bir adam karısından utandığı için makatında olan pet şişeyi söyleyemediğini ve artık ağrılara dayanamadığı için hastaneye gitmek zorunda kaldığını söyledi. Acil ameliyata alınan adamın son durumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İran'da 50 yaşında olduğu öğrenilen bir adam üç gün boyunca tuvaletini yapamadı ve şiddetli ağrıyla hastaneye başvurdu. Doktorlar adamdan röntgen filmi çekilmesini talep etti ve röntgende çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Makatında 12 santimetrelik bir pet şişe olduğu tespit edildi. Adam, kendisinin koyduğunu ve karısından çekindiği için ona itiraf edemediğini söyledi. Adam acil ameliyata alındı ve kanama ve yırtılmaya denk gelmeden makatından pet şişe çıkarıldı.Ameliyattan çıkan adam doktorların testleri sonucu psikolojik sorunları olduğu tespit edildi ve psikiyatri kliniğine gönderildi.