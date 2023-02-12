





PTT 1230 TL nakit yardımı için başvurular açıldı! Sadece o tarihe kadar sürecek: PTT'de seferberlik başladı!







1230 TL NAKDİ KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

KİRA YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Merakla beklenen kira yardımı için başvuru tarihleri belli oldu.Son yıllarda ev satın alımı ve kira bedellerindeki hızlı artışlar nedeniyle vatandaş kiralarını ödemekte zorlanır hale geldi. Bu nedenle bu kişilerin yanında olduğunu ifade eden devlet yetkilileri de kira yardımı için çalışmalar yürütmeye başladı. Aylık 1320 TL nakit yardım almak için yapmanız gerekenler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği kira desteğinden faydalanmak için nasıl başvuru yapılmalı? Bütün bu soruların cevabı aşağıda yer alıyor. Geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için devlet, yardımda bulunmaya devam ediyor. Bu yardım için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Devlet, başvuru şartlarını yerine getiren kişilere bir yıl süreyle aylık 1230 TL nakit yardımda bulunarak, zor geçinen ailelerin yanında yer aldığını gösteriyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kiralarını ödemekte zorlanan haneler için verdiği nakdi kira yardımı almak isteyen kişilerin yapmaları gereken başvuruların bugün başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, az gelirli ve ihtiyaç sahibi hanelerin e-devlet üzerinden başvuruda bulunmaları ile tam bir yıl süreyle düzenli olarak her ay 1230 TL nakdi kira yardımı alabileceklerine değinildi.Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın son hanesine dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye Aile Destek Paketi ile duyurulan bu yardım ağına e-devlet üzerinden, T.C. kimlik numaranızın son rakamına göre belirlenen tarihler arasında yapmanız gerekmektedir. Bakanlığın açıkladığı kira yardımından faydalanmak için gerekli en önemli koşullar arasında hanede bulunan kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen kişiler, T.C. kimlik kartıyla beraber PTT şubelerine giderek kira yardımlarını alabilecekler. Pandeminin ardından hızlı bir şekilde yükselişe geçen kira bedelleri insanların belini bükmüştü. Aile Bakanlığı bu durumda zorlanan kişiler için çeşitli yardım kampanyaları başlatmıştı. Son 2 yıl içerisinde binlerce aile bu yardımlar sayesinde evlerinde konaklayabiliyorlar. Koşulları sağlayan ailelere verilen kira yardımları 1 yıl süreyle düzenli olarak veriliyor. Bakanlığın belirlediği resmi kira yardımı bedeli 1230 TL olarak belirlenmiştir. Fakat büyük şehirlerde bu yardım bedelinde de artışlar yapılabiliyor. Devlet, yaşamını maddi sıkıntılar içerisinde yaşayan aileler için bu yardımda bulunarak hanelerin rahatlamasını amaçlıyor. Bakanlığın duyurduğu üzere bugünden itibaren kira yardımı için başvurular yapılabilmektedir. Az gelirli aileler için düşünülen bu yardım ile, ailelerin sıcak yuvalarında konaklamaya devam etmesi sağlanmaktadır.