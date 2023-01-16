PTT 3 kamu bankasıyla el sıkıştı! Emeklilere oluk oluk para dağıtacak: Tek seferde 70.000 TL birden!

PTT'nin Ziraat Bankası ve Vakıfbank'la yaptığı yeni ortaklık kapsamında emeklilere 70.000 TL'yi bulan kredi verilecek. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerinin hepsini kapsayan yeni kredi kampanyasında emekliler 24 aylık vade seçeneğinden de yararlanabilecek.
PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?PTT üzerinden verilecek emekli kredisinin faizleri %1,24'ten başlayacak. 24 aylık vade seçeneğinin sunulduğu krediyi kullanan emeklilere üç ay taksit ödememe fırsatı da veriliyor.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank ortaklığı ile verilen kredi için başvurular PTT şubelerinden bizzat yapılabileceği gibi SMS üzerinden de yapılabilecek. SMS üzerinden başvuru yapmak isteyen PTT yazarak boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaralarını da yazarak 3050'ye kısa mesaj gönderebilirler. Ancak, SMS üzerinden başvuru yapacakların PTT şubelerinde kayıtlı olan telefon numaralarından SMS'le başvuru yapmaya dikkat etmesi gerekiyor.