PTT acil nakit ihtiyaçlarına hızır gibi yetişti! 35.000 TL kredi için onay çıktı: Bu şartı taşıyanın parası 10 dakika sonra elinde! PTT acil nakit desteği veriyor. Kampanya detayları duyuruldu. Müracaat için yapılması gerekenler belli oldu. İşte detaylar...
PTT'DEN İHTİYAÇ KREDİSİMerkez Bankası'nın aldığı karar ile birlikte kredi faizlerinde büyük düşüklüklerin yaşanmasıyla birlikte kredilerin önü açıldı. Bu açıklamanın ardından acil nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar kredi ödemelerini araştırmaya başladı. Bankaların ardından bir duyuruda PTT'den geldi. İşte ayrıntılar.
Kredi veren kurumlar arasında yer edinen PTT kefilsiz ve teminatsız olarak kredi verecek. Bunu duyan vatandaşlar PTT'nin kapısını arşınlıyor. Bu krediler için başvurular anında olacak. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaş kredi kovalıyor. İşte size PTT'den dev kredi fırsatı. Taleplerin çok yoğun olması nedeniyle başvurular bir hafta içerisinde sonuçlanıyor. Faiz oranlarının düşük olması, kefil ve teminat aranmaması gibi koşulları müşterileri cezbediyor. Bu sayede her kesime kredi imkanı sağlanmış olacak. Ayrıca PTT'nin başka kampanyalarının olacağı duyuruldu. Uygun ödeme seçenekleri ve taksit imkanlarıyla müşterilerine kolaylık sağlayan PTT de ödemeler 50 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Aynı zaman da başka kampanyaları da olduğunu belirten PTT, emekliler için uygun kredi imkanları planladıklarını belirtti. Maaşlarını PTT üzerinden aldığınız taktirde PTT'nin size özel hazırladığı kampanya fırsatlarından yararlanabileceksiniz. Bunun için PTT'nin sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor.