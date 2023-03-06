PTT AVM ayçiçek yağlarında damping yaptı! Bu markalar bu fiyata hiçbir yerde yok!

PTT AVM'de büyük kampanya! Ayçiçek yağı fiyatları rekor düşük seviyede! Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum ve TMO markalarında dev indirimler sizi bekliyor. İndirimde sınır tanımayan PTT AVM, tüketicilerin bütçesine dost bir alışveriş imkanı sunuyor. Son yılda tüketiciler arasında en çok tartışılan ürünlerden biri olan ayçiçek yağı fiyatları, özellikle Korona virüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yaşanan tedarik krizi nedeniyle büyük bir artış gösterdi. Bu durumda, zincir marketlerinin ayçiçek yağı kampanyaları büyük ilgi görmeye başladı. PTT AVM, diğer marketlerin yarısına fiyat etiketiyle ayçiçek yağı satması ve online siparişe açık olması nedeniyle özellikle son dönemde dikkatleri üzerine çekiyor. Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum ve TMO Ayçiçek yağı fiyatlarında dev bir indirim yapan PTT AVM, litrelik boyutlarda ayçiçek yağı sunuyor.
PTT AVM'nin ayçiçek yağı fiyatlarındaki indirimler çok konuşuluyor. Koronavirüs pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan tedarik krizi, son iki yıl içinde ayçiçek yağı fiyatlarını oldukça arttırdı. Ancak PTT AVM'nin dev kampanyasıyla birlikte, Abalı, Turna, Emek, Migros, Yudum ve TMO markalarının ayçiçek yağı fiyatları dibe düştü. 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre ve 5 litrelik ambalajlarda sunulan ayçiçek yağı fiyatları mart ayı boyunca tarım kredi ve TMO markalı ürünlerde de indirimli olarak sunuluyor. İşte PTT AVM ve TMO'nun ayçiçek yağı fiyatları listesi: TMO 5 litre ayçiçek yağı pet şişe 135 TL TMO ayçiçek yağı 5 litre teneke 135 TL Migros ayçiçek yağı 1 litre 37,50 TL Abalı ayçiçek yağı 1 litre 45,90 TL Yudum ayçiçek yağ 5 litre Pet şişe 186,90 TL