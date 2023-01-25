









PTT AVM'DEN AYÇİÇEK YAĞINA İNANILMAZ İNDİRİM







İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

PTT AVM'de patron çıldırdı! 5 L, 10 L, 18 L ayçiçek yağında görülmemiş indirim! Öğrenen peş peşe sipariş veriyor! PTT AVM tarafından indirim bekleyen müşterilerin yüzünü güldürecek bir kampanya başlatıldı. PTT AVM'de ayçiçek yağı için inanılmaz bir indirim yapıldı. İşte detaylar...PTT AVM tarafından ayçiçek yağı için indirim kampanyası başlatıldı. Fiyatı duyan marketlere akın etti. Kampanyanın süresini kaçırmadan herkes akın etti. Stoklar tükenmeden acele edin.18 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı şaşırttı. PTT AVM'den dev indirim kampanyası. Geçtiğimiz senenin en çok zamlanan mutfak ürünlerinden biri olan ayçiçek yapına inanılmaz indirim yaptı. Fiyatı duyan marketlere koştu. Stoklar tükenmeden fırsatı kaçırmayın ve kampanyadan faydalanın. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil tamı tamına 18 litrelik indirim kampanyası. Yine PTT AVM yapacağını yaptı. Çılgın kampanyanın detayları. O üründe inanılmaz bir indirime gitti. Peki 18 litrelik ayçiçek yağının fiyatları ne kadar oldu? Gözlerinize inanamayacaksınız. PTT AVM'nin indirimli fiyatlarına ve indirim kataloğuna internet üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte güncel fiyatlar. Bir çok ürüne yaptığı indirimin yanında ayçiçek yağına da indirim yaptı. Fiyatlar merak ediliyor.Komili Ayçiçek Yağının 18 litresi 789,00 TL Yudum Ayçiçek Yağının 18 litresi 699,00 TL Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağının 18 litresi 949,90 TL