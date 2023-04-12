PTT bayram yardımı dağıtacak! İhtiyaç sahipleri hemen başvuru yapsın: 1900 TL ödeme yapılacak!













GELİRİ VE İHTİYACI OLANLAR BAŞVURABİLİR

E-DEVLET’TEN BAŞVURU İÇİN 3 GÜN SÜRENİZ VAR

Aile Bakanlığı milyonlarca vatandaşa bayram öncesi bayram yardımı ödüyor. Vatandaşın derdine destek vererek yardımda bulunan bakanlık, bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin elinden tutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan son basın açıklamasına göre bayram parası PTT tarafından ödeniyor. 1900 TL bayram parası şartları belli oldu. Destek arayan bir kişi hemen bayram öncesi bütçesini bu yardımla hafifletme fırsatı bulacaktır. PTT 1900 TL bayram yardımı ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz...Yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık binlerce liralık gelir desteği dağıtan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi faaliyete başladı. Bir sonraki bayrama kadar birçok ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar, hedeflenen finansmanı bekliyordu. Aile Bakanlığı da vatandaşların sesini duyarak yardım eli uzattı. Başvuranlara bayramdan önce 1900 TL'nin tamamı ödenecektir. PTT tarafından yapılan ödemeyi almak için tek şart vardır. Aile Bakanlığı bayram desteği hakkında detaylı bilgi haberimizden bulabilirsiniz...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bayram ödeneğine dar gelirli ve dar gelirli vatandaşlar başvurabilir. Gelir kriterlerini sağlayanlar Ramazan ayına kadar başvurduklarında 1900 TL ödeyebilirler. Türk aile yardımı sadece kişi başına düşen hane gelirine göre ödenir. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise bu destek de talep edilebilir.Aile Bakanlığı'ndan bayram yardımı almak isteyenlerin 3 günü var. Bu süre zarfında e-devlet üzerinden kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru için tek yapmanız gereken T.C Kimlik numaranızı ve şifrenizi e-devlete girip arama butonuna bayram yardımı yazmanız. Kayıt formunu doğru bilgilerle doldurursanız, ödeme onayı yalnızca 24 saat içinde gönderilecektir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile PTT işyerlerine giderek bayram yardımı alabilirler. 1900 Türk Lirası bayram ücreti olarak hesaba yatırılacaktır. Esas olarak Türkiye aile yardımı olan bu maaş günleri ileriye taşındığı için bayram ödeneği olarak ödenmektedir.