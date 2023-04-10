PTT çatısında çalışmak isteyenler dikkat! KPSS şartsız, yüksek maaşlı iş ilanı yayınlandı: İşte merak edilen başvuru şartları







PTT PERSONEL ALIMI HANGİ TARİHTE OLACAK?











BAŞVURU İÇİN ARANAN NİTELİKLER





PTT, adreslere gönderilerin ulaştırılması, kayıt altına alınması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmetlerin sürdürülebilmesi için ise çok sayıda personel ihtiyaç duyulmaktadır. PTT, personel alımı noktasında kamuda en çok tercih edilen kurumlardan biridir. PTT farklı pozisyonlarda ilanlar duyurdu. Ayrıntılar haberimizde... Farklı pozisyonlarda ilanlar açıklayan PTT, başvuru yapacak kişilerin pozisyona özel şartları karşılamasını istemektedir. Ayrıca, memur atama kriterlerine uygun olunması ve kadroya özel farklı şartların da yer alabileceği konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.PTT'nin personel alımı için henüz bir duyuru yapmamıştır. Ancak, 2023 yılı içerisinde alımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Alım detayları netleştikten sonra PTT tarafından resmi bir açıklama yapılacaktır. Alım ilanına başvurmak isteyen adayların, ilgili kadronun şartlarını taşıması gerekmektedir. Gişe ve büro görevlisi, dağıtım görevlisi gibi farklı pozisyonlar için alımlar yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, aradıkları pozisyona uygun olan şartları karşılayarak başvuru yapabilirler.PTT'nin yapacağı personel alımları için henüz belirli bir başvuru şartı açıklanmamıştır. Ancak, genel olarak adayların en az 18 yaşında olması ve otuz altı yaşından gün almamaları gerekmektedir. Aynı zamanda, kanunda belirtilen suçlardan ceza almamış veya hüküm giymemiş olmaları da aranan şartlar arasındadır. Adayların göreve engel bir sağlık problemi olmaması ve mecburi hizmet zorunluluğu bulunmaması da talep edilen diğer şartlar arasındadır. Atama yapılacak pozisyona özel olarak belirlenen eğitim şartını karşılamak da başvuru yapmak için gerekli bir kriterdir. Başvuru esnasında verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması da son derece önemlidir. İstenilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, PTT'de çalışma fırsatını elde edebilirler.