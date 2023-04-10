PTT çatısında çalışmak isteyenler dikkat! KPSS şartsız, yüksek maaşlı iş ilanı yayınlandı: İşte merak edilen başvuru şartları

PTT, adreslere gönderilerin ulaştırılması, kayıt altına alınması ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi hizmetleri sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmetlerin sürdürülebilmesi için ise çok sayıda personel ihtiyaç duyulmaktadır. PTT, personel alımı noktasında kamuda en çok tercih edilen kurumlardan biridir. PTT farklı pozisyonlarda ilanlar duyurdu. Ayrıntılar haberimizde... Farklı pozisyonlarda ilanlar açıklayan PTT, başvuru yapacak kişilerin pozisyona özel şartları karşılamasını istemektedir. Ayrıca, memur atama kriterlerine uygun olunması ve kadroya özel farklı şartların da yer alabileceği konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.
PTT PERSONEL ALIMI HANGİ TARİHTE OLACAK?
PTT'nin personel alımı için henüz bir duyuru yapmamıştır. Ancak, 2023 yılı içerisinde alımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Alım detayları netleştikten sonra PTT tarafından resmi bir açıklama yapılacaktır. Alım ilanına başvurmak isteyen adayların, ilgili kadronun şartlarını taşıması gerekmektedir. Gişe ve büro görevlisi, dağıtım görevlisi gibi farklı pozisyonlar için alımlar yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, aradıkları pozisyona uygun olan şartları karşılayarak başvuru yapabilirler.