Finans
27 Ocak 2023 - 10:00

PTT daha ne yapsın! Bu kişilere trink diye 1675 TL yardım yapılacak: Almayan, duymayan kalmasın!

Kışın başlamasıyla beraber devlet destekli özel yardım kampanyaları bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya başladı. Kış yardımı kapsamında bu vatandaşlara 1675 TL tutarında yardım desteği verilecek. İlgili kuruluşa yapacağınız başvuru koşulsuz olarak doğrudan PTT hesabınıza yatırılacaktır. İşte detaylar..

Finans
27 Ocak 2023 - 10:00
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PTT daha ne yapsın! Bu kişilere trink diye 1675 TL yardım yapılacak: Almayan, duymayan kalmasın!
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Devlete bağlı olarak işleyen kurum ve kuruluşların yetkili makamları, kış aylarında zorluk yaşayan vatandaşlara özel yardım alacağını açıkladı. 1675 TL tutarındaki yardım kapsamında doğalgaz, elektrik ve su yardımı yapılacak. Doğal gazın bulunmadığı civarda kömür yardımı gönderileceği belirtildi.

Hayat pahalılığının artması hane halklarının yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiledi. Çalışan işçiler bazen o aya sağladıkları ay sonunda gelir getirebilirken, maalesef dünya düzeninde yaşanan beklenmedik gelişmeler ülkemizi de derinden etkiledi. PTT aracılığıyla sağlanan ödeme yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurusunu hangi kanaldan yapacaklarını araştırıyorlar. Yardımdan yararlanmak isteyen haneler ve Araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler dolayısıyla yetkili bakanlığın yayınladığı resmi internet sitesini yakından takip ediyorlar.



1675 TL tutarında doğalgaz ve elektrik fatura yardımı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINA DEVLET DESTEĞİ

Kış aylarına girmeden ısınma ürünlerinin fiyatları artmaya başladı. Doğal gaz, kömür ve elektrik faturaları önemli ölçüde arttı. Ancak devlet desteklerinin de aynı oranda artırılacağı da açıklandı. Öğrenilen miktara göre iki fatura için 1675 TL ödenecek. Destek kapsamındaki koşulların bulunmadığı duyuruldu. TC kimlikleri ile PTT'ye kayıt yaptıranlar faturanı getirerek ve belirlenen belgeleri saymana göndererek yardımdan yararlanabilirler.

Elektrik ve doğalgaz fatura destek miktarını belirleyen tek bir şart var. Bu bağlamda belirtilen ana koşulda, sadece hane sayısına göre yapılan yardımlar da artırılacaktır. Kişi sayısı arttıkça miktar da kademeli olarak artacaktır.

Elektrik fatura desteğişnde, 1 - 2 kişilik aileye, 135 TL, ödeme yapılırken 3 kişilik aileye toplamda 170 TL ödeme sağlanacak. 4 kişilik aileye verilecek olan miktar 223 TL olarak belirlenirken 5 kişi ve üzeri ailelere verilecek destek mitarı 270 TL olacak.

Tüketim bedeli şeklinde yansıtılan KW saat başına verilecek olan destek ise 1 lira 85 kuruş baz alınacak ve bu şekilde bir ödeme yapılacak.

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