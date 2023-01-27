Devlete bağlı olarak işleyen kurum ve kuruluşların yetkili makamları, kış aylarında zorluk yaşayan vatandaşlara özel yardım alacağını açıkladı. 1675 TL tutarındaki yardım kapsamında doğalgaz, elektrik ve su yardımı yapılacak. Doğal gazın bulunmadığı civarda kömür yardımı gönderileceği belirtildi. Hayat pahalılığının artması hane halklarının yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiledi. Çalışan işçiler bazen o aya sağladıkları ay sonunda gelir getirebilirken, maalesef dünya düzeninde yaşanan beklenmedik gelişmeler ülkemizi de derinden etkiledi. PTT aracılığıyla sağlanan ödeme yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurusunu hangi kanaldan yapacaklarını araştırıyorlar. Yardımdan yararlanmak isteyen haneler ve Araştırma sonuçlarından elde edilen bilgiler dolayısıyla yetkili bakanlığın yayınladığı resmi internet sitesini yakından takip ediyorlar.
Finans
27 Ocak 2023 - 10:00
PTT daha ne yapsın! Bu kişilere trink diye 1675 TL yardım yapılacak: Almayan, duymayan kalmasın!
Kışın başlamasıyla beraber devlet destekli özel yardım kampanyaları bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya başladı. Kış yardımı kapsamında bu vatandaşlara 1675 TL tutarında yardım desteği verilecek. İlgili kuruluşa yapacağınız başvuru koşulsuz olarak doğrudan PTT hesabınıza yatırılacaktır. İşte detaylar..
Finans
27 Ocak 2023 - 10:00