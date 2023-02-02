PTT'de 1300 TL paranız kalmış olabilir! Çocuklu ailelere müjde: Paranızı hemen alabilirsiniz







PTT 1300 TL YARDIM PARASI







Dar gelirli ailelerin maddi ihtiyaçlarını bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla devlet sosyal yardımlarına devam ediyor. Peki PTT üzerinden 1.300 TL yardım parası nasıl alınır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan biri de yeni doğum yapan kadınlar için oldu. Doğum yapan kadınlar için, emzirme parası, süt yardımı, çalışan kadınların doğum izni gibi yapılan para yardımları ayrı ayrı değerlendiriliyor. Doğum yapan kadınlar için verilen nakit yardımı çalışsa da çalışmasa da bütün annelere sağlanıyor. Doğum yapan ve çocuğun nüfus kaydı başlamış olan anneler PTT tarafından kimlik kartları ile giderek doğum parasını alabiliyor. 2015 senesinden sonra dünyaya gelen bütün çocuklar için doğum parası ödemesi yapılıyor.Doğum yardımı alacak annelerin yalnızca nüfusa kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Bu ödeme yalnızca annelere yapılıyor, babalar ödemeden faydalanamıyor. PTT aracılığıyla alınan doğum parası her çocuk için farklı şekilde ödeniyor. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha çok çocuk için de 600 TL ödeme yapılıyor. Toplam olarak 1300 TL ödeme yapılıyor. Doğum yapmış annelerin yardım parasını almaları için PTT'ye gitmeleri gerekiyor. PTT'den alınan ödemeleri almak için annenin şahsen kendisinin kimlik kartı ile birlikte gitmesi gerekiyor.