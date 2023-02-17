PTT'de çalışmak isteyenler buraya! Dev personel alımı başlıyor: Şartları taşıyan 15 bin kişi istihdam edilecek!







PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI







İş arayan vatandaşlar internet üzerinden devlet kurumlarının alımları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki PTT 15 bin personel alım şartları nedir? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İş arayan insanların merakla araştırdığı PTT personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. PTT personel alımı ile ilgili başlangıç tarihi 1 Mart olarak belirlendi. Alım süreci ile ilgili KPSS puanı önemsenecek. Adaylar en yüksek puanı alma durumlarına göre sıralanacak. PTT bu sene alım yapacağı personellerle ilgili bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz sene PTT personel alım şartları şu şekildeydi;5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. madde çerçevesinde istihdam edilecek vatandaşların Türk vatandaşı olmak, 18 yaşının tamamlanmış olmak ve 30 yaşını tamamlamamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak, süresi geçmiş bile olsa kasten işlenen bir suç dolayısıyla altı ay ya da daha fazla süre ile hapis cezası almamış olmak ve affa bile uğrasa devlet güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlardan, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sürükleme, cinsel taciz, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti, suç işleme amacıyla örgüt kurmak, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, engelli adaylar ile ilgili düzenlenen kanun kapsamında yurt içi ve yurt dışında görev yapmasına engel bir akıl rahatsızlığı olmamak, başka kurum ve kuruluşlarda görev yapmamak, atanılacak pozisyon ile ilgili belirlenmiş şartları taşımak ve bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik maaşı almamak gerekiyor.