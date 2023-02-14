Finans
14 Şubat 2023 - 19:15

PTT'de seferberlik başladı! Bu kişiler hemen başvurursa 4000 TL nakit para alacak: Cepleri ferahlatan gelişme!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle beraber yeni kararlar alınmaya başlarken gözler PTT'ye çevrildi. 4 binTL ödemelerin Çarşamba günü hesaplara yatırılacağı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi.

Finans
14 Şubat 2023 - 19:15
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PTT'de seferberlik başladı! Bu kişiler hemen başvurursa 4000 TL nakit para alacak: Cepleri ferahlatan gelişme!
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İlgili bakanlıklar tarafından 6 Şubat tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetli deprem sonrasında yaşanan yıkımlara karşılık olarak destekler verilmeye başladı. Alınan kararlarla beraber yeni bir ödeme kapısı açıldı. Bu durumda işsizlik sigortası ödemelerinin öne çıkarıldığı bilgisi verildi. İşte, erken ödeme kararında son nokta.

ERKEN ÖDEME KARARI ALINDI

Şubat ayıyla beraber 5 Mart 2023 tarihine kadar işsizlik ödemeleri 28 Şubat 2023 tarihine kadar yarım çalışma ödeneği ödemeleri depremden olumsuz etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye illerine erken ödeme yapılacağı haberi verildi. İşsizlik ödemeleri 15 Şubat tarihinde hesaplarda olacak.



depremzedelere işsizlik ödeneği

2023 yılında en az 4 ay çalışan kişiye işsiz kalmasıyla beraber gerekli şartları taşıması durumunda işsizlik ödeneği alt seviyede olup asgari ücretin yüzde 40, üst sınırı ise yüzde 80 olarak hesaplamalar yapıldı. Bu durumda ise en düşük tutar 4 bin TL en yüksek rakam ise 8 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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