PTT'de seferberlik başladı! Bu kişiler hemen başvurursa 4000 TL nakit para alacak: Cepleri ferahlatan gelişme!







ERKEN ÖDEME KARARI ALINDI







İlgili bakanlıklar tarafından 6 Şubat tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetli deprem sonrasında yaşanan yıkımlara karşılık olarak destekler verilmeye başladı. Alınan kararlarla beraber yeni bir ödeme kapısı açıldı. Bu durumda işsizlik sigortası ödemelerinin öne çıkarıldığı bilgisi verildi. İşte, erken ödeme kararında son nokta.Şubat ayıyla beraber 5 Mart 2023 tarihine kadar işsizlik ödemeleri 28 Şubat 2023 tarihine kadar yarım çalışma ödeneği ödemeleri depremden olumsuz etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye illerine erken ödeme yapılacağı haberi verildi. İşsizlik ödemeleri 15 Şubat tarihinde hesaplarda olacak.2023 yılında en az 4 ay çalışan kişiye işsiz kalmasıyla beraber gerekli şartları taşıması durumunda işsizlik ödeneği alt seviyede olup asgari ücretin yüzde 40, üst sınırı ise yüzde 80 olarak hesaplamalar yapıldı. Bu durumda ise en düşük tutar 4 bin TL en yüksek rakam ise 8 bin TL olarak belirlendi.