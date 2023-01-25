Emekli vatandaşlar için geçim sıkıntı oldukça zorluk çıkartırken çoğu kişi kredi paketlerini araştırmaya başladı. Çocukların eğitim gideri, mutfak masrafı, fatura ödemeleri destek vatandaşlar için PTT uygun faizli kredi kampanyalarını duyurdu. PTT en çok emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte, PTT kredi kampanyasına dair detaylar...
Kredi
25 Ocak 2023 - 08:30
PTT'den 50.000 TL 'ye kadar kredi desteği! Başvurusunu yapan parasını alacak! Acil para ihtiyacım var diyenler hemen başvurun
PTT nakite ihtiyacı olanlara kredi imkanı sağladı. Çok sayıda emeklinin tercih ettiği tüketici kredi için gerekli şartlar ve başvuru detayları açıklandı. Düşük faizli ve ödeme kolaylığı sağlanan PTT kredilerine dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Kredi
25 Ocak 2023 - 08:30