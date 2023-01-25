Kredi
25 Ocak 2023 - 08:30

PTT'den 50.000 TL 'ye kadar kredi desteği! Başvurusunu yapan parasını alacak! Acil para ihtiyacım var diyenler hemen başvurun

PTT nakite ihtiyacı olanlara kredi imkanı sağladı. Çok sayıda emeklinin tercih ettiği tüketici kredi için gerekli şartlar ve başvuru detayları açıklandı. Düşük faizli ve ödeme kolaylığı sağlanan PTT kredilerine dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Kredi
25 Ocak 2023 - 08:30
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PTT’den 50.000 TL 'ye kadar kredi desteği! Başvurusunu yapan parasını alacak! Acil para ihtiyacım var diyenler hemen başvurun
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Emekli vatandaşlar için geçim sıkıntı oldukça zorluk çıkartırken çoğu kişi kredi paketlerini araştırmaya başladı. Çocukların eğitim gideri, mutfak masrafı, fatura ödemeleri destek vatandaşlar için PTT uygun faizli kredi kampanyalarını duyurdu. PTT en çok emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte, PTT kredi kampanyasına dair detaylar...

PTT'DEN EMEKLİLERE KREDİ

Aktifbank ve PTT aracılığıyla devam eden kredi kampanyalarında 10 bin TL - 50 bin TL arasında limit tutarları belirlendi. Başvuruda bulunmak isteyenler ise TC kimlik numarası ile beraber tüm işlemlerini tamamlayabilir. Başlıca şartlar arasında ise 80 yaşından küçük olması gerektiği bulunuyor. Bununla beraber bir diğer konu ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak temin edilebilmesi. Bu durum ise kredi çekecekler için bulunmaz nimet olarak adlandırılıyor.



PTT emekli kredisi tutarları

PTT KREDİ BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT tarafından sunulan kredi kampanyalarından yararlanmak için başlıca yöntem kısa mesajdır. PTT boşluk TC kimlik numarası boşluk doğum tarihi yazılarak 3050'ye SMS gönderilebilir.

Kredi başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığı hakkında bilgi mesaj gelirken onaylanan başvurular PTT şubelerine giderek kimlik kartıyla beraber ihtiyaç kredisini çekebilir. 36 ay vadeli ve düşük faizli kredi şubelerden alınabilir.

KREDİ LİMİT VE TAKSİT TUTARLARI

Kredi miktarı: 10.000 TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit:3.559,97 TL

Kredi miktarı:20.000 TL

Vade:3 ay

Aylık taksit:7.119,94 TL

Kredi miktarı: 30.000 TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit: 10.679,91 TL

Kredi miktarı: 50.000 TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit: 17.779,85 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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