PTT'den 85 milyona mesajlı duyuru: 81 ilde HERKESE toplam 120 TL hesaplara yatacak! Hemen katılın bedava alışverişin tadını çıkarın







PTT HERKESE 120 TL VERECEK







Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın daha avantajlı alışveriş yapması için PTT kampanyasını duyurdu. Peki 120 TL ödemeler nasıl alınacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşın alışveriş ihtiyaçlarının da artması sebebiyle daha rahat harcama yapabilmeleri için PTT yeni kampanyasını duyurdu.Kampanya kapsamında PTT Kart kullanan vatandaşlar gıda ya da giyim sektörlerinde 400 TL ve üstü alışverişleri için 40 TL, toplam 120 TL kazanım elde edecekler. Kampanya ile ilgili detaylar ve katılım şartları www.ptt.gov.tr internet sitesi üzerinde vatandaşla paylaşılıyor. Kampanya kapsamında kazanılan 120 TL ödemeler vatandaşın hesabına iade edilecek.