









PTT'DEN ÇOCUKLU AİLELER İÇİN YARDIM PARASI







PTT'den ailelere dev destek! Masrafları silip süpüren ödeme yapılacak: PTT tamı tamına bu miktarı ödeyecek! Devlet yardım ödemelerini genişletti. Bu yıl sosyal yardım ödemeleri asgari, memur maaşlarına yapılan zam oranları neticesinde artış gösterdi. Devlet çocuklu aileler için yardım ödemesi yapacak. Bu ödeme miktarı ise 1300 TL olacak. Nakit ödeme desteğine ilişkin detaylar haberimizde yer alacak. İşte detaylar...Çocuğu olan aileler için devlet kesenin ağzını açtı. E - devlet sistemi üzerinden yapacağınız başvurular ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte çocuk parası, süt parası, emzirme parası, çalışma desteği gibi bir çok ödeme yapılan aile destek ödemeleri ile ilgili bilgiler haberimizin ayrıntılarında...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuğu olan, geçim sıkıntısı çeken bir çok aileye destek ödemesi yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın yararlanacağı bu ödemelere başvurular e devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Öncelikle doğum yapan kadın için çalışsın ya da çalışmasın devlet tarafından doğum parası veriliyor. İlk çocuk için 300 TL olan ödemeler, 2. çocuk için 400 TL, diğer çocuklar için 600 TL kadar olabiliyor. Bu ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun için kadının çalışıyor ve çalışmıyor olması farketmiyor. Doğum parası her anneye ve kadına yapılıyor. Tek yapmanız gereken e devlet sistemi üzerinden giriş yaparak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeniz. Bu ödemeler kadının durumuna bağlı olarak yükselebiliyor.