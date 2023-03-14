PTT'den beklenen ilan tez geldi! KPSS şartsız personel alımı başlatılıyor: Başvuru formuna dikkat!













PTT, yeni personel alımlarını duyuracak ve KPSS puanı olmadan işçi ve memur kadrolarına başvurular kabul edilecek. Başvuru formu ve iş başvurusu hakkında detaylı bilgi yakında açıklanacak. Adaylar hangi kadrolara alım yapılacağı konusunda meraklı bekleyişlerini sürdürüyor.PTT'nin personel sayısında yaşanan azalma nedeniyle yeni personel alımı yapılacağı belirtiliyor. Büro personeli, uzman yardımcısı, sekreter, postacı, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Henüz ilan tarihi netleştirilmediği için adayların ilanları takip etmeleri ve başvuru yapmaları öneriliyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamasına göre, emeklilik, istifa ve vefat nedenleriyle personel sayısında azalma yaşandığı belirtiliyor.PTT'nin personel sayısında yaşanan azalmalar nedeniyle yeni personel alımı yapacağı ve ilanın yakında yayınlanacağı duyuruldu. Büro personeli, uzman yardımcısı, sekreter, postacı, mühendis, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför kadrolarına alım yapılması bekleniyor. Henüz ilan tarihi netleştirilmedi, ancak ilanın yayınlanması durumunda başvurular için haberlerin takip edilmesi öneriliyor.