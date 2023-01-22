PTT'den beklenen personel alım haberi geldi! PTT'de işe girmek isteyenler dikkat! 2023 başvuru tarihleri ve şartlar...







PTT personel alımı başvuru şartları







PTT iş başvurusu nasıl yapılmaktadır?

PTT alımlarında mülakat var mı?

PTT alımları genel şartları

Yeni yıla girilmesiyle beraber kurumlar yılın ilk iş alımı duyurusunu yapmaya başladı. Bu kurumlar arasında PTT'de yer alıyor. Peki PTT iş alımları ne zaman başlayacak? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...Ülke genelinde hizmet veren PTT, devlet kuruluşu olduğu için iş arayan vatandaşlar PTT bünyesinde de çalışmak için şanslarını deniyorlar. PTT ise personel ihtiyacını karşılamak için belli aralıklarla ilan duyurusu yapmaktadır. PTT'nin ilanlarına başvuru yapabilmek için ise şu şartları taşımak gerekiyor:- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - 18 yaşını doldurmuş olmak, - Giriş sınavının yapıldığı ocak ayından itibaren 36 yaşından gün almamış olmak, - Kamu haklarından herhangi bir nedenden dolayı yasaklı olmamak, - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda ya da kuruluşundan emekli olmamış olmak, - Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartlarını yerine getirmiş olmak.PTT'nin açmış olduğu iş ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle yukarıda bahsedilen şartları taşımak gerekiyor. Eğer bu şartların hepsi sağlanıyor ise kurumun uygulayacağı sınava ya da mülakata girme hakkı kazanılıyor. Ayrıca her sene PTT resmi internet sayfasında personel alım ilanları yayınlanıyor. Siteyi yakından takip ederseniz gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yayınlanan ilanlara ise şu şekilde başvuru yapılmaktadır: - Öncelikle PTT resmi internet sayfasına girilip başvuru alanını tercih etmeniz gerekiyor. - Kazanılan puana göre değerlendirme yapılır ve sınava katılacak olanlardan belli bir miktar sınav parası istenir. Sınav paraları Ziraat Bankası'na ya da PTT web sitesi üzerinden yatırılabilir. - PTT personel alımlarına başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler. - E-devlet üzerinden "PTT alımları" aramasını yaparak ilgili sayfayı bulabilirsiniz. - Açılan pencerede hangi kadrolara alım yapılacağını görebilirsiniz. Adaylarda aranan şartlar burada yer almaktadır.İstenilen şartları taşıyan kişiler ilana başvuru yapma hakkı kazanmaktadır. Daha sonra en yüksek puanlıdan en aza doğru bir sıralamayla mülakata çağırılma işlemleri başlar. Sözlü mülakatta adaya farklı sorular yöneltilir. Bu aşamada duruşunuz, giyiminiz, üslubunuz oldukça önemlidir. Mülakat sonucunuz mülakattan 10 15 gün sonra açıklanır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl personel alımlarının yapılacağı ve mülakatların kaldırıldığını açıkladı. Dolayısıyla atamalarda KPSS puanları baz alınacak ve herhangi bir mülakat yapılmayacak. Sağlık Bakanlığı’nın öncülük ettiği bu durumun diğer kurumlar tarafından da uygulanıp uygulanmayacağı ise merak ediliyor.- C vatandaşı olmak - 18 yaşından büyük ve 35 yaşından küçük olmak - Kamu haklarından mahrum olmamak - Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve üzeri ceza almamış olmak - Uyuşturucu kullanmamış olmak. Geçmişinde de uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak - Erkek adaylar için askerlik şartını tamamlamış olmak - Mesleğe engel herhangi bir sağlık ve akıl problemi olmamak - Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu olmalı - İlgili pozisyon için aranan KPSS puanı şartını taşıyor olmak