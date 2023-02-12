Devlet tarafından para sıkıntısı olan halka 14.500 TL yardım ödemesi yapılacağı, ayrıca 1675 TL fatura için ödeme yapılacağı bildirildi.
Kredi
12 Şubat 2023 - 09:00
PTT'den duyuru yapıldı! Paraya ihtiyacı olanlara 15.000 TL nakit ödenecek! Bu işlemin yapılması gerekiyor
Devlet vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Para sıkıntısı olanlara 14500 TL, fatura ödemekte zorlananlar için ise 1675 TL destek geliyor. Üstelik koşulsuz şartsız! İşte detaylar...
Kredi
12 Şubat 2023 - 09:00
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PTT YARDIMI BAŞLADI: 15-16-17 ŞUBAT'TA HESAPTA 14.500 TL ÖDEME! Devlet tarafından ekonomik sıkıntıların rahat bir şekilde atlatılabilmesi için çalışmaların yapılmasına devam ediliyor. 15-16-17 Şubat tarihleri arasında PTT’de başlayan yardım çalışmaları kapsamında para sıkıntısı olan halka 14.500 TL ödeme yapılacak. Geçtiğimiz zamanda ülke çapında ciddi oranda doğal gaz, kömür ve elektrik faturalarına zam gelmesine rağmen, aynı oranda desteklerin arttırılacağı da duyurulmuştu. Bu kapsamda 1675 TL iki fatura için ödeme yapılacak. Ayrıca başvuru için herhangi bir şart aranmayacağı bildirildi. PTT’ye, T.C. kimlik kartı, şahsına ait aboneye gelen fatura ve diğer belgeler ile birlikte gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde yardımdan yararlanabilirsiniz. Bu yardım çalışmalarının amacı ülkenin ekonomik durumunun rahatlatılması ve halkın sıkıntısının giderilmesidir. Özellikle yoksul kesimin bu kapsamda para desteklerinin yapılmasında özenli olunması ve bu desteklerden faydalanması gerekiyor. Yapılan çalışmalar ve yardımlar sayesinde halkın ekonomik olarak daha rahatlayabileceĞi umut ediliyor.
PTT YARDIMI BAŞLADI: 15-16-17 ŞUBAT'TA HESAPTA 14.500 TL ÖDEME! Devlet tarafından ekonomik sıkıntıların rahat bir şekilde atlatılabilmesi için çalışmaların yapılmasına devam ediliyor. 15-16-17 Şubat tarihleri arasında PTT’de başlayan yardım çalışmaları kapsamında para sıkıntısı olan halka 14.500 TL ödeme yapılacak. Geçtiğimiz zamanda ülke çapında ciddi oranda doğal gaz, kömür ve elektrik faturalarına zam gelmesine rağmen, aynı oranda desteklerin arttırılacağı da duyurulmuştu. Bu kapsamda 1675 TL iki fatura için ödeme yapılacak. Ayrıca başvuru için herhangi bir şart aranmayacağı bildirildi. PTT’ye, T.C. kimlik kartı, şahsına ait aboneye gelen fatura ve diğer belgeler ile birlikte gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde yardımdan yararlanabilirsiniz. Bu yardım çalışmalarının amacı ülkenin ekonomik durumunun rahatlatılması ve halkın sıkıntısının giderilmesidir. Özellikle yoksul kesimin bu kapsamda para desteklerinin yapılmasında özenli olunması ve bu desteklerden faydalanması gerekiyor. Yapılan çalışmalar ve yardımlar sayesinde halkın ekonomik olarak daha rahatlayabileceĞi umut ediliyor.
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