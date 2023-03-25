PTT'den görülmemiş nakit kampanyası! Kredi notu kötü olanda kullanacak, olmayanda! Kırmızı listeye bile kredi veriyor! 50 bin TL için hemen başvurun

Acil nakit ihtiyacı olmasına rağmen kırmızı listede olduğu için bankalardan kredi çekemeyen vatandaşların borçlarını kapatması için PTT kredi kampanyası başlattı. Peki başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT KIRMIZI LİSTEYE ÖZEL KREDİPTT nakit ihtiyacı olan ancak borç ödemeleri sebebiyle bankaların kırmızı listesine giren vatandaşlar için bir kredi kampanyası başlattı. Başvurusu onaylanan vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek.
PTT tarafından yapılan açıklamaya göre 50 bin TL'ye kadar çekilecek ihtiyaç kredisinin kullanılacak kısmı çekilebilecek. 10 bin, 20 bin, 30 bin TL gibi tutarların çekimlerine izin verilecek. PTT tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasına limit sınırı olmadan harcama yapılabilmesinin yanında ödeme planları da vatandaşa uygun şekilde planlanacak ve uygun faiz oranları uygulanacak.