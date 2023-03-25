Kredi
25 Mart 2023 - 18:30

PTT'den görülmemiş nakit kampanyası! Kredi notu kötü olanda kullanacak, olmayanda! Kırmızı listeye bile kredi veriyor! 50 bin TL için hemen başvurun

Nakit ihtiyacı olan ancak bankaların kredi şartlarını taşımayan vatandaşlar için PTT yeni bir kredi kampanyası başlattı. Peki kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
25 Mart 2023 - 18:30
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PTT'den görülmemiş nakit kampanyası! Kredi notu kötü olanda kullanacak, olmayanda! Kırmızı listeye bile kredi veriyor! 50 bin TL için hemen başvurun
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Acil nakit ihtiyacı olmasına rağmen kırmızı listede olduğu için bankalardan kredi çekemeyen vatandaşların borçlarını kapatması için PTT kredi kampanyası başlattı. Peki başvuru şartları neler? Ödemeler nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT KIRMIZI LİSTEYE ÖZEL KREDİ

PTT nakit ihtiyacı olan ancak borç ödemeleri sebebiyle bankaların kırmızı listesine giren vatandaşlar için bir kredi kampanyası başlattı. Başvurusu onaylanan vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. 



PTT İhtiyaç kredisi

PTT tarafından yapılan açıklamaya göre 50 bin TL'ye kadar çekilecek ihtiyaç kredisinin kullanılacak kısmı çekilebilecek. 10 bin, 20 bin, 30 bin TL gibi tutarların çekimlerine izin verilecek. PTT tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasına limit sınırı olmadan harcama yapılabilmesinin yanında ödeme planları da vatandaşa uygun şekilde planlanacak ve uygun faiz oranları uygulanacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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