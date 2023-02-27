Kredi
27 Şubat 2023 - 22:00

PTT'den gözleri ışıldatan ödeme! 10 maaş sıfır faizle cebinize konacak!

PTT'den yüzleri güldüren haber geldi. Faizsiz kredi imkanı sunulurken tam 10 maaş tutarında krediyi faizsiz alabileceğiniz kampanyalar sunuldu. Böyle bir fırsat 40 yılda bir gelir. PTT'den emekliye kredi fırsatı.

Kredi
27 Şubat 2023 - 22:00
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PTT'den gözleri ışıldatan ödeme! 10 maaş sıfır faizle cebinize konacak!
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Emeklilere özel olarak yapılan bir düzenleme ise 3 maaşlık avans ödemesi verildi. Emeklilere hazırlanan pakette nakit avans ödemesi 3 maaş olarak belirlendi. 36 ay vade imkanıyla beraber geri ödemelerde emeklilere faizsiz kredi için vatandaşlar harekete geçti. 10 maaş değerinde kredi sıfır faizli ile verilecek.

PTT kredi koşulları

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ



Emeklilere verilen özel kampanya hazırlanırken nakit avans ödemesi için 3 maaş olarak yer alacak ve emekli maaşı üzerinden 36 ay boyunca kesilerek müşterilere ödeme kolaylığı sağlanıyor. Kredi almak isteyen kişilerin en büyük problemi özellikle yüksek faizler olurken şubelere giderek anında nakit ödemelerden faydalanabilirsiniz. PTT mobil üzerinden gerçekleştirilecek kredi başvurusu için limiti kendiniz oluşturabilirsiniz.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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