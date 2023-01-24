PTT'den müjde var! 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL ihtiyaç kredisi anında veriliyor! Giderlerle baş edemeyene düşük faizli nakit imkanı

PTT üzerinden tüketici kredisi çekebileceğiniz gibi birçok emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekmek yoluyla PTT tercih nedeni oluyordu. Bu durumda ise makul fiyatlı kredi alabilmek adına PTT üzerinden iletişime geçmeler başladı. Çekilecek kredilerin ödemeleri, taksit tutarları ve daha birçok alanda kolaylıklar sağlanıyor.
PTT'DEN EMEKLİLERE DESTEKAktifBank ile PTT arasında anlaşmayla beraber kredi miktarı 10 bin TL ve 50 bin TL arasında farklılık göstermektedir. Emeklilerin TC kimlik numarasıyla başvuruları mümkün olurken ön şart ise 80 yaşından küçük olması oldu. Bunların yanında ise diğer yüzleri güldüren durum ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak verilecek olması. İpotek ve teminat gibi şeylerin şartı aranmıyor. Şartların bu denli kolay olması ise yoğun ilgiyi arttırdı.
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular SMS yoluyla yapılabilir. 3050'ye bir mesaj göndererek PTT boşluk bırakıp TC kimlik numarası boşluk doğum tarihi yazılması yeterli olacaktır. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı ise yine mesaj yöntemiyle bildiriliyor. Bununla beraber şubelere giderek gerekli evraklarla başvuru yapılması da gerekir.