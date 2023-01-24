Kredi
24 Ocak 2023 - 08:30

PTT'den müjde var! 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL ihtiyaç kredisi anında veriliyor! Giderlerle baş edemeyene düşük faizli nakit imkanı

Acil nakite ihtiyacı olanlara PTT'den müjdeli haber geldi. Emeklilerin yararlanabileceği krediler, banka promosyonları kampanyası tüm hızıyla devam ederken bankalar müşteri sayısını arttırmak adına çalışmalara tam gaz devam ediyor. Gelirleri artan emeklilere nakit para ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kredi
24 Ocak 2023 - 08:30
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PTT'den müjde var! 10.000, 20.000, 30.000 ve 50.000 TL ihtiyaç kredisi anında veriliyor! Giderlerle baş edemeyene düşük faizli nakit imkanı
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PTT üzerinden tüketici kredisi çekebileceğiniz gibi birçok emeklinin bu yolu kullanarak tüketici kredisi çekmek yoluyla PTT tercih nedeni oluyordu. Bu durumda ise makul fiyatlı kredi alabilmek adına PTT üzerinden iletişime geçmeler başladı. Çekilecek kredilerin ödemeleri, taksit tutarları ve daha birçok alanda kolaylıklar sağlanıyor.

PTT'DEN EMEKLİLERE DESTEK

AktifBank ile PTT arasında anlaşmayla beraber kredi miktarı 10 bin TL ve 50 bin TL arasında farklılık göstermektedir. Emeklilerin TC kimlik numarasıyla başvuruları mümkün olurken ön şart ise 80 yaşından küçük olması oldu. Bunların yanında ise diğer yüzleri güldüren durum ise kredinin kefilsiz ve şartsız olarak verilecek olması. İpotek ve teminat gibi şeylerin şartı aranmıyor. Şartların bu denli kolay olması ise yoğun ilgiyi arttırdı.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞEKLİ



Başvurular SMS yoluyla yapılabilir. 3050'ye bir mesaj göndererek PTT boşluk bırakıp TC kimlik numarası boşluk doğum tarihi yazılması yeterli olacaktır. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı ise yine mesaj yöntemiyle bildiriliyor. Bununla beraber şubelere giderek gerekli evraklarla başvuru yapılması da gerekir.

ptt emekli kredisi

PTT SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Maaşını PTT üzerinden alan emekliler artık şubelere gitmeye gerek kalmadan telefonlar üzerinden işlemlerini halledebiliyor.

Kredi miktarı: 20 bin TL

Vade: 3 Ay

Aylık taksit tutarı: 7.119,94 TL

Kredi miktarı: 30 bin TL

Vade: 3 ay

Aylık ödeme tutarı: 10.679,91 TL

Kredi miktarı: 50 bin TL

Vade: 3 ay

Aylık taksit tutarı: 17.799,85 TL 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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