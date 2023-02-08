PTT'den önemli duyuru! Bunu yapanlar bir kereye mahsus 3.600 TL alacak

Maaşını PTT'den almayı taahhüt eden emeklilere 3 bin 600 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Türkiye'nin 81 iline yayılan hizmet ağıyla PTT, çok sayıda emekli vatandaşın yanında olmayı sürdürüyor. PTT ile Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonucunda, PTT'den 3 yıl süreyle emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliler 3.600 TL teşvike hak kazanıyor. Söz konusu promosyon fiyatı 3.600 TL tutarında olacak. Söz konusu ödeme için emeklilerin 3 yıl boyunca PTT'den aylık alma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Yukarıdaki kampanya 4 Ocak 2023 tarihinde başlamıştır. Kampanya başvuruları PTT iş istasyonundan yapılmaktadır.
PTT'den maaş alan müşteriler promosyonlardan faydalanabilmektedir. Promosyona katılmak için başvuran müşterilerin, Promosyona başvurdukları sırada Aktif Bank'ta ödenmemiş kredilerinin olması ve kredi
borcunu 60 günden fazla geciktirmemiş olmaları gerekmektedir.
3. İŞ GÜNÜNDE HESAPLARA YATIRILACAK
Promosyon bedeli 3 yıl peşin ödenir ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıç tarihi promosyon bedelinin hesabınıza tanımlandığı tarihtir. Kampanya ücreti başvurduktan sonra 3 iş gününde PTT tarafından maaş hesabınıza yansıtılacaktır. Promosyona katılan bir müşteri, promosyon bedelini ödediği tarihten itibaren üç yıl içinde taahhüdünden vazgeçerse. Ödenen kampanya fiyatlarının toplamına göre, taahhüt iptal tarihine göre kalan vade dikkate alınarak oransal olarak “iade fiyatı” hesaplanacak ve müşteriden bu bedeli Aktif bankasına yatırması istenecektir.
EMEKLİ MAAŞI PTT'YE NASIL TAŞINIR?
E-devlet şifrenizi kullanarak veya size en yakın PTT şubesine ulaşıp http://turkiye.gov internet adresinden Devlet SGK'na dilekçe yazarak maaşınızı PTT'ye aktarabilirsiniz. Ayrıca promosyonlar, krediler, avans ödemeleri vb. Maaşınız diğer bankalara göre blokeli değilse size en yakın PTT iş yerinden PTT'ye havale yapabilirsiniz. SSK'lı emekliler ilk maaşlarını PTT'den alıyor. Dolayısıyla bu grupta olan emeklilerin PTT'den maaş almak için herhangi bir adım atmasına gerek yok. Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri, SGK
İl Müdürlüğü'ne başvurarak veya PTT iş yerinden aldıkları www.turkiye.gov.tr internet adresinden aldıkları e-devlet şifresini kullanarak maaşlarını PTT'ye havale edebilirler.
EMEKLİ MAAŞININ EVDE ALINMASI İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?
İkamet ettiğiniz yerde emekli maaşı almak için size en yakın PTT şubesine başvurmanız, e-devlet şifrenizi almanız, "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yapmanız ve dilekçe vermeniz gerekmektedir. . E-devlet şifreniz ile size en yakın devlet dairesine veya size en yakın sosyal güvenlik kurumuna başvurunuz.