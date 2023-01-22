Finans
22 Ocak 2023 - 20:45

PTT'den talih kuşu uçtu! 2.603 TL yardım yapılacak: Bu şartları taşıyan Şubat'ta paralanacak

Yaşlıların gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmesi için devlet 65 yaşını doldurmuş yaşlılara ayda 2604 Türk Lirası ödüyor. Bu durumda, sağlanan yardımdan kimlerin yararlanabileceğini araştıracağız. Kim yararlanır? Devletten aylık 2604 TL ödenek alabilmek için ilk şart olarak 65 yaş üstünde olmaktır. Bu vatandaşlar devletten veya sosyal güvenlik kurumlarından maaş almamalıdır. Nereye ve nasıl başvurmalı? Sorusu ise merak konusu oldu. İşte detaylar…

Finans
22 Ocak 2023 - 20:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
PTT'den talih kuşu uçtu! 2.603 TL yardım yapılacak: Bu şartları taşıyan Şubat'ta paralanacak
TAKİP ETTAKİP ET


Devlet hiçbir geliri olmayana birçok imkan sunuyor. Bu yardımlar gıda, para ve barınma gibi bazı temel ihtiyaçlara bağlıdır. Yoksulluk aylığı alabilmek için çeşitli şartların karşılanması gerekmektedir.

Ülkemizde ebeveynsiz çocuklar ve engelli çocukların yüzde 40'ından fazlası, sosyal güvencesi olmayan çocuklar, gelir almayan çocuklar, mahkeme kararlarıyla yaşayamayacak durumda olan çocuklar var. Taşınır veya taşınmaz bir malın olmaması çok önemlidir. Bu şartları sağlayan kişiler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde belediye başkanlığına başvurabilirler.



sed yardımı

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemeleri kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine maddi yardımda bulunmaktadır. SED hibesi kapsamında yapılan ödemelerin detayları da açıklandı. SED fonu almak isteyen öğrenciler, e-devlet aracılığıyla başvurabilirler.

e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak için sistemin Aile Bakanlığı sayfasına giderek başvuruyu tamamlamanız gerekmektedir. SED yardım programı kapsamında öğrencilere 1611 Türk Lirası yardım sağlanmaktadır. 15 Aralık'tan sonra SED parası alan öğrencilerin PTT hesaplarına yatacaktır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ