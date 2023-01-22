PTT'den talih kuşu uçtu! 2.603 TL yardım yapılacak: Bu şartları taşıyan Şubat'ta paralanacak













SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Devlet hiçbir geliri olmayana birçok imkan sunuyor. Bu yardımlar gıda, para ve barınma gibi bazı temel ihtiyaçlara bağlıdır. Yoksulluk aylığı alabilmek için çeşitli şartların karşılanması gerekmektedir.Ülkemizde ebeveynsiz çocuklar ve engelli çocukların yüzde 40'ından fazlası, sosyal güvencesi olmayan çocuklar, gelir almayan çocuklar, mahkeme kararlarıyla yaşayamayacak durumda olan çocuklar var. Taşınır veya taşınmaz bir malın olmaması çok önemlidir. Bu şartları sağlayan kişiler hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde belediye başkanlığına başvurabilirler.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SED ödemeleri kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine maddi yardımda bulunmaktadır. SED hibesi kapsamında yapılan ödemelerin detayları da açıklandı. SED fonu almak isteyen öğrenciler, e-devlet aracılığıyla başvurabilirler. e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapmak için sistemin Aile Bakanlığı sayfasına giderek başvuruyu tamamlamanız gerekmektedir. SED yardım programı kapsamında öğrencilere 1611 Türk Lirası yardım sağlanmaktadır. 15 Aralık'tan sonra SED parası alan öğrencilerin PTT hesaplarına yatacaktır.