PTT'den tüm vatandaşlara ödemeler başladı! O miktar herkese ödenecek: Kimlik kartıyla gelen parayı kapacak

Ptt, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda Aktif Bank ile birlikte 80000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi hazırladığını açıkladı.
PTT, 80000 TL'YE KADAR NAKİT ÖDEME KAMPANYASINA BAŞLADI
Ptt, Aktif Bank ile birlikte vermiş olduğu ihtiyaç kredileri kapsamında, 80000 TL'ye kadar nakit ödeme seçeneği sunacak. Duyurular Ptt'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Bireysel müşteriler, başvurularını gerçekleştirip nakit kullanabilecekler. Başvuru koşullarına uygun olan tüm vatandaşların kredi
ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak.
KREDİ KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIM!
Ptt, kredi kullanımının kolaylaşması adına sunduğu ihtiyaç kredisi paketlerinde, düşük faiz oranları ve kredi notu düşük olan kişilere 24 ay vadeli 80000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Emekli maaşını PTT'ye taşımak isteyen vatandaşlarda, en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ptt, emekli kredilerinde 80000 TL'ye kadar onay vermesi durumunda diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlıyor. Bireysel müşteriler, kredi başvurularını PTT şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi, aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS ile de gerçekleştirilebiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazıp 30 50 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt, bu başvuruları kabul ettiğinde, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların hemen sonuç öğrenilmesi sağlanıyor. Onay alan kişiler, PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarı kullanabiliyor.