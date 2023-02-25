PTT'den yardım kampanyası! Paraya ihtiyacı olan başvursun: 1998 TL nakit yardımı verilecek







65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞA DESTEK







BAŞVURU SÜRECİ VE KOŞULLARI

Ülkemizde maalesef, geçim sıkıntısı yaşayan, faturalarını ödemekte zorlanan, temel giderlerini dahi karşılayamaz hale gelen vatandaşların sayısı günden güne artıyor. Devlet tarafından da bu vatandaşlar için bazı ödemeler yapılacağı açıklanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni ödeme kampanyasını duyurdu. Tüm ayrıntılar ve başvuru süreci yazımızın devamında.65 yaş üstündeki vatandaşlara, maddi anlamda sıkıntı yaşadığı için ve yaşı dolayısıyla çalışamayacağı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Herhangi bi geliri olmayan, sigortası veya emekliliği olmayan kişiler bu ödemeden yararlanacak. Önceden 3 ayda bir verilen yaşlılık aylığı yeni alınan kararla her ay verilecek. 65 yaş üstünün yüzü biraz olsun güldü. Aynı zmanda yapılacak olan ödemelere zam geldiği de yetkililer tarafınca açıklandı. Ocak ayında memurlara ve emeklilere zam yapılmıştı. Bu zamlar göz önüne alınarak, yaşlılık aylığında da zam yapılması gerektiği düşünüldü ve aynı oranda artış gerçekleştirildi. Yaşlılık aylığı 1997 TL olarak güncellendi.-Başvuru yapacak kişinin 65 yaş ve üzerinde olması, -Başvuru yapacak kişinin ve eşinin düzenli bir gelirinin olmaması, -Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı bir mal varlığının olmaması -Başvuru yapacak kişinin hanesinde, kişi başına düşen gelirinasgari ücretin üçte birinden az olması gerekir. Bakanlığın gerçekleştirdiği bu yardım kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle yukarıdaki şartlara sahip olası gerekir. Daha sonra başvuru yapabileceklerdir. Başvuru ise iki şekilde gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaş TC kimlik kartıyla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek buradan başvurusunu gerçekleştirebilir. Aynı zamanda e-devlet ğzerinden de kolayca başvuru yapmak mümkün. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesine tıklayarak sosyal yardım formunu doldurabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra kişilere dönüş yaklaşık 10 gün sonra sağlanıyor. Başvurudan 10 gün sonra, kişinin bildirdiği telefon numarası aranarak ya da SMS gönderilerek sonuç açıklanıyor. Başvurusu onaylanan kişiler ise bir sonraki ay yaşlılık aylığını alabiliyor. Bu hakkı kazanan kişiler ödemelerini PTT şubesinden ya da ATM'den çekebiliyor.