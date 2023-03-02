PTT'den yardım parası çekenlere duyuruldu! Kimlik numarası 2,4,6 ile bitenler hemen yapsın

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruyla PTT işyerlerinde kurumsal ödemelerin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Tüm aile yardımı, doğalgaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemelerini kapsayan bu gelişmeden Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin yararlanması bekleniyor.
Sosyal Yardımlar İçin Yeni Online Ödeme Sisteminin Detayları
Sosyal yardımlar için yeni online ödeme sistemi sayesinde, hak sahiplerinin ödeme almak için PTT ofislerini ziyaret etmelerine gerek kalmadı. Artık doğalgaz ve elektrik tüketim sübvansiyonlarını ve sosyal yardım ödemelerini e-devlet üzerinden alabilecek. Bu hamlenin işyeri yoğunluğunu azaltması ve müşterilere zaman kazandırması bekleniyor.
PTT'nin Online Hizmetlerinden e-Devlet Üzerinden Nasıl Yararlanılır?
PTT'nin online hizmetlerinden e-Devlet üzerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar 2 farklı yol izleyebilir. Doğrudan e-Devlet kanalı üzerinden arama yapabilir ya da e-Devlet kanalındaki kurumlar sekmesinde PTT altında listelenen hizmetlere erişebilir. Bir diğer seçenek ise PTT'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanmak. Giriş yaptıktan sonra "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna erişerek işlemlerini tamamlanabilir.
Türkiye'deki Hesaplara Kurumsal Ödeme ve Transferler Nasıl Yapılır?
Türkiye'deki e-Devlet sistemi, hak sahipleri adına PTT hesaplarına veya diğer banka hesaplarına elektronik fon transferleri (EFT) yapılmasına olanak tanıyan "PTT Aracılığıyla Yapılan Kurumsal Ödemelerin Sorgulanması ve Hesaba Aktarılması" hizmetini sunuyor. "Hesabıma Havale" hizmeti ile bir EFT yaparken yararlanıcının adı ve IBAN numarasının eşleştiğinden emin olmak önemli, çünkü herhangi bir uyumsuzluk işlemin iade edilmesine neden olabilir. Böyle bir durumda, yararlanıcının yardım tutarı yeniden transfer için ekranda görüntülenecek.
Türkiye'de Elektrik ve Doğalgaz Faturalarını Devlet Desteği ile Ödemek
e-Devlet sistemi ayrıca elektrik ve doğal gaz faturalarının devlet desteği ile ödenmesine yönelik bir hizmet de sunuyor. Bu hizmet, kullanıcıların hak ettikleri yardım miktarını görüntülemelerine ve faturalarını buna göre ödemelerine olanak tanır. Eğer yardım tutarı fatura tutarını aşıyorsa, kalan tutar yardımdan düşülüyor ve ödeme kartsız olarak tamamlanabiliyor. Yardım fatura tutarının tamamını karşılamıyorsa, yararlanıcılar kalan tutarı kredi
kartı veya banka kartı ile ödeyebilir. Ancak, ödemelerin işleme alındıktan sonra iptal edilemeyeceğini unutmamak önemli.
Türkiye'de 2023 Yılında Yaşlılara Yönelik Sosyal Yardım Miktarları Artırıldı
Türkiye'de sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşlar, memur maaş katsayısının 4387 gösterge rakamı ile çarpılması ve % 5 ek ödeme eklenmesiyle hesaplanan 65 yaş aylığı için başvuruda bulunabiliyor. Memur maaş katsayısındaki % 30'luk artış ile emekli aylığı tutarı 1.536 TL'den 1.997 TL'ye yükseltildi. Ayrıca bu destek için kişi başına düşen gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseltildi. Emekli aylığına hak kazanabilmek için kişinin ve eşinin gelirinin aylık 2.835,50 liranın altında olması gerekiyor.
Hükümet, Sosyal Destek Ödemelerini Artırıyor
Hükümet, hassas gruplara yardımcı olmak amacıyla çeşitli sosyal destek ödemelerinde artışa gittiğini açıkladı. İşte artırılan ödemelerin detayları; Yaşlı ve Engelliler için Evde Bakım Desteği
Hükümet, yaşlı ve engelli bireyler için evde bakım desteği ödemesini aylık 3.336 TL'den 4.336 TL'ye yükseltti. Bu ödemeye hak kazanacak haneler için yeni gelir sınırı 5.771.20 TL'nin altındadır.
Engelli Bireyler İçin Aylık Ödemelerinde Artış
Hükümet, memur maaş katsayısı ile engelli bireylerin emekli maaşı ödemelerini %30 oranında artırdı. Engel derecesi %40 ile %69 arasında olan bireyler artık aylık 1.594 TL, %70 ve üzeri olanlar ise aylık 2.392 TL alacak. Bu ödemeye hak kazanmak için yeni gelir sınırı 2,835 TL'nin altında.
Engelli Bireylerin Yakınlarına Yapılan Destek Ödemelerinde Artış
Engelli 18 yaş altı bireylerin yakınlarına 1.226 TL'den 1.594 TL'ye yükseltilen aylık ödeme yapılacak. Bu ödemeye hak kazanmak için yeni gelir sınırı 2,835 TL'nin altında.
Hastalar için Destek Ödemelerinde Artış
Tüberküloz veya SSPE hastalarına 3.336 TL'den aylık 4.336 TL'ye yükseltildi. Tüberküloz hastaları ayrıca aylık 600 TL'lik ek bir bakım yardımı ödemesi de alabilecek. Silikozis aylığı ödemeleri de hafif, orta ve ağır silikozis hastaları için artırıldı.
Çocuklar İçin Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemelerinde Artış
Hükümet, çocuklu aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini artırdı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine yapılan ödemeler artırıldı. Kurum bakımından ayrılan gençlere yapılan ödemeler de arttırıldı.
Sosyal Yardım Programları Uygun İş Arayanlara Sınırlı İş Görüşmesi Desteği Sunuyor
Sosyal yardım programlarından yararlanan uygun iş arayanlar, 1 yıl içinde en fazla 3 kez iş görüşmesi desteği alabiliyor. Bu destek, aylık net asgari ücretin %10'una kadar bir yardım içeriyor.
Artık Sosyal Yardım Programlarından Yararlanmayan Bireyler için İstihdam Ödülleri
Daha önce sosyal yardım programlarından yararlanmış olan bir kişi bir iş bulduğu takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere o yılki brüt asgari ücretin üçte biri tutarında bir ödeme almaya hak kazanıyor. Bu miktar yakın zamanda 2.157 TL'den 3.336 TL'ye yükseltildi.
Yeni Anneler İçin Emzirme Ödeneği Artırıldı
Yeni doğum yapan anneler emzirme ödeneği almaya hak kazanır. Ödeneğin miktarı her yıl belirlenir ve sigortalı kadına ya da sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe ödenir. Ayrıca, gelir veya aylık alan kadınlara ya da hizmet akdine istinaden veya kendi adına gelir veya aylık alan erkeklerin sigortalı olmayan eşlerine de ödenek veriliyor. Geçen yıl 316 TL olan ödenek bu yıl, 2022 yılında gerçekleşen %64,27'lik enflasyon oranı dikkate alınarak 520 TL'ye yükseltildi.
Sigortalılardan Vefat Edenlerin Hak Sahiplerinin Cenaze Ödeneklerinde Artış
İş kazası, meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya emekli aylığı almakta iken veya en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olup da ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir. Bu ödenek yakın zamanda %64,27'lik enflasyon oranını yansıtacak şekilde 1.250 TL'den 2.540 TL'ye yükseldi.