PTT’den yeni destek müjdesi! Başvuru yapan herkese 3 bin 336 TL ödeme hesapta! O şartlara uyanların cebi parayla dolacak













DEVLET'TEN 3 BİN 336 TÜRK LİRASI DESTEK

Başvurular, Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinde birtakım belgeler ve bilgiler talep edilecektir. Başvuruyu yapacak olan kişilerin bu belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ve başvuru koşulları Aile Bakanlığı tarafından açıklanacak olup, vatandaşların bu bilgilere dikkat etmeleri önemlidir. Başvuru koşullarını sağlayan kişiler, belirtilen süre içerisinde başvurularını tamamlayabilirler.Başvuruların değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Aile Bakanlığı tarafından destek sağlanacak kişilere bildirim yapılacaktır. Destek sağlanacak kişilerin hak edişleri ve ödeme detayları da belirli bir süre içerisinde duyurulacaktır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni sosyal destek paketi kapsamında, iş arayan ve belirlenen gelirin altında maaş alan vatandaşlara 3.336 TL yardım yapılacağı duyurulmuştur. Başvurular, e-devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Nakdi yardımlar, Aile Bakanlığı tarafından belirlenen PTT veya Ziraat Bankası hesapları üzerinden sağlanacaktır. Aile Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun iş birliğiyle gerçekleştirilen yardım hakkında yapılan resmi açıklamada, "18-55 yaş aralığında olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından çalışabilir olarak değerlendirilen kişiler, İŞKUR'a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe başlayan kişilerden faydalanabilecektir. İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım alıcılarından, sosyal güvenceli bir işe başlayanlar, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan inceleme sonucunda 60 gün içerisinde faydalanabileceklerdir" denilmektedir. Bu destek paketiyle ilgilenen vatandaşlar, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında güncel bilgilere Aile Bakanlığı'nın resmi iletişim kanallarından ulaşabilirler.