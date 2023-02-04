PTT'den yıllardır beklenen müjde! Düşük faizli ihtiyaç kredisi kervanına o da katıldı: Kimliğiyle gelene en az bu rakam veriliyor!







PTT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI: BELİRTİLEN POLİTİKALAR DÂHİLİNDE HIZLI ÖDEME! PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasının başlatılmasıyla birlikte, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi konusunda çok büyük bir kolaylık sağlanmıştır. Bu kampanya kapsamında, 50000 TL'ye kadar kredi almak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerine gitmeden, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapabilir. Bunun için banka şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Kredi başvurularının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, PTT cep telefonları üzerinden de SMS ile kredi başvurusu yapılmasını mümkün kılmıştır. Bu sistem sayesinde, kimlik numarasını PTT yazarak 3050 numarasına mesaj olarak göndererek kampanyaya katılmak mümkündür.





EMEKLİ OLANLARA MAAŞ HESABI ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILABİLİYOR!

PTT, nakit ihtiyacı olan kişilere 50000 TL'ye kadar bir ihtiyaç kredisi paketi sunmak için banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde başvuru işlemlerinin gerçekleştirilebileceği bir kampanya başlattı.PTT, emekli olan vatandaşlar için de emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmeniz durumunda, 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. Kampanyadan yararlanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, daha uygun faiz oranlarından yararlanmak mümkündür. TC Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda, ne kadar kredi alabileceğiniz hakkında bilgi alınabilmektedir. PTT tarafından sağlanan bu avantajlar sayesinde, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi alma işlemlerini hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmektedir. PTT, bu kampanyayla vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarını ve kredi ödemelerinden faydalanmalarını sağlamaktadır.