PTT dev yardım kutusunu açtı: Başvuranlar 1300 TL ödeme alacak

Devlet destekli ödemelerle ilgili sayılar gün geçtikçe giderek artırılıyor. Bu ödeneklerle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik durumlar az da olsa rahatlıyor. Ödeme alan vatandaşlar devlet yardımlarının sürekli devam etmesini bekliyor ancak eyaletlerin her yardım ödemesi için farklı politikaları bulunuyor. Bu kapsamda devlet, vatandaşları ve aynı zamanda toplumun her kesimine hitap etmek amacıyla kendilerine düzenli veya bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz ödemeler yapacağını, çocuklara ve annelere bir ödeme sağlanacağını duyurdu.
Son haftalarda öğrenci ödenekleri odaklı olan devlet, yeni saha çalışmasıyla kadınlara ve yaşlı vatandaşlara da yöneldi. Bu kapsamda önce yaşlılara ödeme yapacak olan Devlet, bu ödemeleri artan oranlarda yapmayı düşünüyor. Faiz artırımını henüz tam olarak açıklamadı. Ancak devletin, yetkililerin toplu görüşmesinden sonra her şeyin netleşeceğini açıklayarak, endişelenmeye gerek olmadığını da ifade edildi.