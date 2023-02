PTT dev yardım kutusunu açtı: Başvuranlar 1300 TL ödeme alacak

ÖDEMELER PERİYODİK OLARAK YAPILACAK

Devlet destekli ödemelerle ilgili sayılar gün geçtikçe giderek artırılıyor. Bu ödeneklerle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik durumlar az da olsa rahatlıyor. Ödeme alan vatandaşlar devlet yardımlarının sürekli devam etmesini bekliyor ancak eyaletlerin her yardım ödemesi için farklı politikaları bulunuyor. Bu kapsamda devlet, vatandaşları ve aynı zamanda toplumun her kesimine hitap etmek amacıyla kendilerine düzenli veya bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz ödemeler yapacağını, çocuklara ve annelere bir ödeme sağlanacağını duyurdu.Son haftalarda öğrenci ödenekleri odaklı olan devlet, yeni saha çalışmasıyla kadınlara ve yaşlı vatandaşlara da yöneldi. Bu kapsamda önce yaşlılara ödeme yapacak olan Devlet, bu ödemeleri artan oranlarda yapmayı düşünüyor. Faiz artırımını henüz tam olarak açıklamadı. Ancak devletin, yetkililerin toplu görüşmesinden sonra her şeyin netleşeceğini açıklayarak, endişelenmeye gerek olmadığını da ifade edildi.Anneler için yeni doğum yapan veya 2015 yılından sonra doğum yapan kadınların sayısı daha fazla olacaktır. Buna göre devlet, 1300 TL ve üzeri ödeme yapmak isteyen ilk çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ve diğer çocuk sayısına 600 TL verecek. İki taksitin periyodik olarak gerçekleşmesi ise insanları heyecanlandırdı. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Dayanışma ve Sosyal Destek Fonu üzerinden yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimliği altında alınan ödemeler vatandaşa PTT aracılığı ile gerçekleştirilecek.