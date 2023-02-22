KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 07:30

PTT dolgun maaşla işe alım yapıyor! 30 yaşının altındakiler hemen başvursun!

İş arayan vatandaşlar için bir müjde de PTT'den geldi. Peki PTT personel alım şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 07:30
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PTT dolgun maaşla işe alım yapıyor! 30 yaşının altındakiler hemen başvursun!
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Kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber daha geldi. Son gelen bilgilere göre PTT personel alımı yapacak! Peki PTT personel alım başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMLARI BAŞLIYOR

PTT tarafından yapılan personel alımlarının her sene veya iki senede bir yapıldığı biliniyor. PTT'nin seçim öncesinde şoför, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi birçok alanda personel alacağını paylaştı. 



PTT Personel Alımları

Postacılık alanında da alım yapacak olan PTT'nin alım şartları şu şekilde; 6 aydan fazla hapis cezası almamış olmak, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, emekli maaşı olmaması gerekiyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve şoför alımlarında da 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. madde kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmek ve 30 yaşını doldurmamış olmak, başka bir kurumda çalışmamak ve emekli maaşı almamak gerekiyor. Aynı zamanda şartlar arasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan zaman dilimlerinde suç işlenmemiş olması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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