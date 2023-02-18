PTT durdu durdu yılın kampanyasını patlattı! Emeklilere vereceği promosyon tutarı dudak uçuklattı!

Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemelerine PTT'de katıldı. 750 TL promosyon ödemelerini güncelleyen PTT öyle bir rakam sundu ki emekliler PTT şubelerine akın etti. Aktifbank ve PTT aracılığıyla beraber resmi internet sayfası üzerinden yeni yıl promosyonları açıklandı. İşte PTT emeklilerine promosyon ödemesi haberimizde yer almaktadır.
PTT PROMOSYON KOŞULLARI
-Başvuruyu kişilerin şahsen yapması gerekir -Kampanyadan yalnızca PTT müşteri yararlanır -Başvurunun yapıldığı tarih ele alındığında açık kredi olması ya da açık kredilerinden 60 günün üzerinde gecikme olmaması gerekir -Promosyon ücreti 3.600 TL olan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT üzerinden almaya söz verilir -3 yıl boyunca devam edecek kampanya için ödemeler peşin olarak alınır -PTT emeklileri 750 TL değerinde ek olarak yeni promosyon ödemelerini en yakın şubeden alabilecek. -Kampanyaya katılım sağlayıp ücreti aldıktan sonra PTT'den ayrılmak isteyenler için iade talebi oluşturularak hesap yapılır ve gerekli tutar geri yatırılır.