Finans
18 Şubat 2023 - 19:15

PTT durdu durdu yılın kampanyasını patlattı! Emeklilere vereceği promosyon tutarı dudak uçuklattı!

Yeni yılla beraber çeşitli kampanya haberleri verilirken PTT'den görülmemiş promosyon kampanyası geldi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler tek tek açıklanırken sosyal güvencesi fark etmeden herkese anında ödeme.

Finans
18 Şubat 2023 - 19:15
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PTT durdu durdu yılın kampanyasını patlattı! Emeklilere vereceği promosyon tutarı dudak uçuklattı!


Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemelerine PTT'de katıldı. 750 TL promosyon ödemelerini güncelleyen PTT öyle bir rakam sundu ki emekliler PTT şubelerine akın etti. Aktifbank ve PTT aracılığıyla beraber resmi internet sayfası üzerinden yeni yıl promosyonları açıklandı. İşte PTT emeklilerine promosyon ödemesi haberimizde yer almaktadır.

PTT promosyon kampanyası

PTT PROMOSYON KOŞULLARI



-Başvuruyu kişilerin şahsen yapması gerekir

-Kampanyadan yalnızca PTT müşteri yararlanır

-Başvurunun yapıldığı tarih ele alındığında açık kredi olması ya da açık kredilerinden 60 günün üzerinde gecikme olmaması gerekir

-Promosyon ücreti 3.600 TL olan ve 3 yıl boyunca emekli maaşını PTT üzerinden almaya söz verilir

-3 yıl boyunca devam edecek kampanya için ödemeler peşin olarak alınır

-PTT emeklileri 750 TL değerinde ek olarak yeni promosyon ödemelerini en yakın şubeden alabilecek.

-Kampanyaya katılım sağlayıp ücreti aldıktan sonra PTT'den ayrılmak isteyenler için iade talebi oluşturularak hesap yapılır ve gerekli tutar geri yatırılır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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