PTT emekli promosyonu yarışına katıldı: 5.500 TL üstü maaş alanlar koşulsuz bu parayı cebine koyacak! İşte PTT'nin göz dolduran promosyon teklifi!

PTT ve AktifBank işbirliğiyle beraber emeklilere müjdeli haber gelirken beklenen müjde geldi. PTT'den emekli maaşını alan herkese geri ödemesiz olarak kredi imkanı verildi. 3 yıl taahhüd verilerek anında 4.000 TL nakit destek alabilirsiniz. Uzun süredir PTT ve Aktifbank aracılığı devam ederken bu defa emekliler harekete geçilerek beklenen duyuru yapıldı. PTT tarafından ödenecek promosyon ödemelerine dair merak edilenler.
PTT EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYASIEmekli birçok vatandaşın sevineceği haber PTT üzerinden gelirken maaş promosyon fırsatı sunulurken PTT şubelerine maaşını taşıyanlara 3 yıl süreyle beraber taahhüt verildiğinde binlerce nakit destek sağlanıyor. SSK,Bağkur ve Emekli sandığı emeklisi olanlar için başvuru yapanlar anında ödemelerden faydalanabilecek. 3 yıllık taahhüt vermek yeterli olurken herhangi bir şarta bakılmayacağı duyuruldu.
PTT ve Aktifbank aracılığıyla beraber promosyon kampanyası devam ederken emeklilere özel kredi imkanı sunulacağı duyuruldu. 80 yaşında kadar olan her vatandaşın maaşlarına PTT üzerinden zam yapılırken aynı zamanda kredi fırsatı da verildi. 50 bin TL'ye kadar kredi seçenekleriyle beraber 36 ay vadeli olarak faiz oranı 2.10 uygulaması yapıldı. 80 yaşından küçük olmak bankalara borcu bulunmamak gibi şartlara bakılıyor.