PTT emeklilere kredi vanasını açtı! Kefilsiz, şartsız sadece başvuruyla 55 bin TL kredi dağıtacak!

Maaş zamlarını bekleyen emekliler bu süreçte nakit sorunu yaşıyor. Birçok emekli ay sonunu getirmekte zorlanırken bekledikleri haber
PTT’den geldi. Ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışan emeklilere özel yepyeni bir kampanya düzenlendi. Kampanyanın detayları haberimizde… Son bir yıl içerisinde emeklilerin geçim derdi büyüdü. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltildi ve peşinden Temmuz ayında maaş zammı yapıldı ancak hayat pahalılığının her geçen gün artması nedeniyle emekliler ay sonunu zor getirir oldu. PTT, emeklilerin bu derdine çare bulmak amacıyla kolları sıvadı. PTT’den yapılan açıklamaya göre emeklilere özel 55 bin lira kredi
verilecek.
PTT’den emeklilere 40 bin TL kredi imkanı
PTT tarafından emekliler için yeni haber duyuruldu. Buna göre 80 bin TL’ye kadar kredi çekmek isteyen emekliler PTT bağlantılı AktifBank ile istedikleri tutarda kredi kullanabilecekler. PTT tarafından sağlanan kredi imkanıyla emekliler 36 ay vade süresinin yanı sıra borçlarını 3 ay da erteleyebilecekler. PTT emekli kredi kampanyasından yararlanabilmek için bazı şartların karşılanıyor olması gerekiyor. Bunun için ilk şart emeklinin maaşını PTT’ye taşıması oluyor.
PTT’den kredi nasıl çekilir? PTT kredi başvuru şartları
PTT, AktifBank üzerinden milyonlarca kişiye kredi imkanı sağlıyor. 60 bin TL limitli kredi için vatandaşlara bazı şartlar sunuluyor. Öncelikle PTT üzerinden kredi almak isteyen kişilerin kimlik kartlarıyla birlikte PTT şubelerine bizzat başvurmaları gerekiyor. Başvuru sırasında kişi yalnızca kendi adına başvuru yapabiliyor. Bir başkası, emekli yakını, annesi ya da babası yerine başvuru yapamıyor. PTT kredisi Aktifbank aracılığıyla verilmektedir. Ancak bunun için Aktifbank şubelerine gitmeye gerek yoktur. Kredi kullanmak isteyenlerin PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacaktır. Kredi başvurusu sırasında Aktifbank kredi evraklarının doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Emekliler PTT tarafından verilen bu krediden kefilsiz ve şartsız olarak faydalanabiliyor. Acil nakit ihtiyaçları için yüzde 2,69 faiz oranından başlayan taksitlerle 80 bin TL’ye kadar kredi çekilebiliyor. Emekliler isterlerse 80 bin TL, isterlerse de daha az limitlerde ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Maaşını PTT’ye taşıyan emekliler, en yakın PTT şubesine giderek 80 bin TL’ye kadar kredilerini anında hesaplarından çekebilecekler. Örneğin 10 bin TL kredi kullanılmak istendiğinde 36 ay vade imkanı ve 3 ay erteleme fırsatı sunuluyor. Böylelikle 10 bin liralık kredinin aylık ödemesi yalnızca 483 TL oluyor. Sizler de PTT’den kredi kullanmak için hemen en yakın PTT şubesine giderek başvuru işlemlerinizi başlatabilirsiniz.