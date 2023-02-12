PTT gemileri yaktı! Başvurusuna bunu ekleyenler 2.200 TL para alacak! Son tarih belli oldu

PTT BAŞVURU YAPANA 2.200 TL VERECEK!













KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

PTT’den vatandaşlara kıyak! Başvuru yapan herkese tam 2 bin 200 lira ödeme yapılacak. PTT bir çok vatandaşa yardımda bulunuyor. Başvuru yapan aileler başvuruşları değerlendirdikten sonra ödeme alabilecek. Yardım alacak aileler ise belirlenmeye başladı. Başvuruşları yapıldıktan sonra yararlanma imkanı tanınıyor. Bu başvuru değerlendirme süreci ise özenle işliyor.Enflasyon ne yazık ki herkesi vurdu. Ve bir çok kişinin nakit ihtiyaçları var. Geçim sıkıntısı çeken gençlere yönelik olarak yeni br yardım programı oluşturuldu. Buna göre başvurusu değerlendirmeye alınacak olan kişilerin yaşı 18 ve 26 yaş arasında değişiyor. Gençlerin başvuru yapmaları durumunda ise PTT tam tamına 2 bin 200 lira ödeme verecek. Bu ödemeler karşılıksız olarak gençlere veriliyor. Üstelik geri ödeme şartı da bulunmayacak.Hemen hemen her yardımda olduğu gibi devlet tarafından ödenen bu yardımlar TC vatandaşlarına yönelik hazırlanan yardımlar arsımda. Başka devlet uyruğundaki gençler ne yazık ki yararlanamayacak. Üstelik gençlerin ikametgah adresinin ülke sınırları içinde bulunması gerekiyor. Genç kategorisinde olması için yaş aralığının 18 ile 26 yaş arasında olması şart. Ayrıca hane içinde kamu çalışanı yada özel sandığa mahsus kişilerin olmaması şartı var. Devlet yurdunda bulunan ya da çocuk bakım evlerinde kalanların para yardımından yararlanması söz konusu değil. Son olarak da hane gelirinin asgari ücretin üçte biri olma zorunluluğu var.