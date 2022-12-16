﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi sorgulama yöntemleri







ATM'DEN BAKİYE SORGULAMA

PTT ŞUBESİNDEN BAKİYE SORGULAMA







İNTERNET BANKACILIĞIYLA BAKİYE SORGULAMA

ÇAĞRI MERKEZİNDEN BAKİYE SORGULAMA

E-DEVLET SİSTEMİNDEN BAKİYE SORGULAMA

PTT kart hesabında ne kadar bakiyesi olduğunu öğrenmeyi isteyenler bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, birbirinden kolay yöntemlerle PTT hesap bakiyesi sorgulama...Size yakın PTT ATM'sine gidip bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. PTT kartınızı ATM'ye taktıktan sonra şifrenizi girerek açılan ekranda bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank ve Vakıfbank ATM'lerinden de aynı işlemi yapmanız mümkün.Bakiyenizi öğrenmek istiyorsanız PTT şubelerine gidip gişe görevlisini T.C kimlik numarası bilginizi verdikten sonra da bakiyenizi öğrenebilirsiniz.PTT uygulamasını akıllı telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Uygulamaya giriş yaptığınızda 'PTT Kart Bakiye Sorgulama' menüsünden kolaylıkla bakiye sorgulama işlemini yapabilirsiniz.444 1 788 ALO PTT hattını arayıp öne 1'i, sonrasında 2'yi tuşladıktan sonra bakiyenizi öğrenebilirsiniz.E-Devlet sistemine giriş yapın ve arama bölümüne PTT kart sorgulaması yazın. Otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada güncel PTT bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz.