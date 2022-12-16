﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi sorgulama yöntemleri

PTT kart hesabında ne kadar bakiyesi olduğunu öğrenmeyi isteyenler bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, birbirinden kolay yöntemlerle PTT hesap bakiyesi sorgulama...
ATM'DEN BAKİYE SORGULAMASize yakın PTT ATM'sine gidip bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. PTT kartınızı ATM'ye taktıktan sonra şifrenizi girerek açılan ekranda bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank ve Vakıfbank ATM'lerinden de aynı işlemi yapmanız mümkün.
PTT ŞUBESİNDEN BAKİYE SORGULAMA
Bakiyenizi öğrenmek istiyorsanız PTT şubelerine gidip gişe görevlisini T.C kimlik numarası bilginizi verdikten sonra da bakiyenizi öğrenebilirsiniz.