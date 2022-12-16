Finans
16 Aralık 2022 - 19:26

﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi sorgulama yöntemleri

PTT kart sahipleri, PTT hesap bakiyesi öğrenme yollarını araştırıyor. Oldukça basit yöntemler ile PTT hesap bakiyenizi öğrenmeniz mümkün. Peki, PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğreniliyor? İşte, PTT bakiye sorgulama yöntemleri...

Finans
16 Aralık 2022 - 19:26
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﻿PTT hesap bakiyesi nereden ve nasıl öğrenilir? PTT hesap bakiyesi sorgulama yöntemleri


PTT kart hesabında ne kadar bakiyesi olduğunu öğrenmeyi isteyenler bakiye sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, birbirinden kolay yöntemlerle PTT hesap bakiyesi sorgulama...

ATM'DEN BAKİYE SORGULAMA

Size yakın PTT ATM'sine gidip bakiyenizi sorgulayabilirsiniz. PTT kartınızı ATM'ye taktıktan sonra şifrenizi girerek açılan ekranda bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank ve Vakıfbank ATM'lerinden de aynı işlemi yapmanız mümkün.

PTT ŞUBESİNDEN BAKİYE SORGULAMA



Bakiyenizi öğrenmek istiyorsanız PTT şubelerine gidip gişe görevlisini T.C kimlik numarası bilginizi verdikten sonra da bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞIYLA BAKİYE SORGULAMA

PTT uygulamasını akıllı telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın. Uygulamaya giriş yaptığınızda 'PTT Kart Bakiye Sorgulama' menüsünden kolaylıkla bakiye sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

 ptt kart bakiye sorgulama

ÇAĞRI MERKEZİNDEN BAKİYE SORGULAMA

444 1 788 ALO PTT hattını arayıp öne 1'i, sonrasında 2'yi tuşladıktan sonra bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SİSTEMİNDEN BAKİYE SORGULAMA

E-Devlet sistemine giriş yapın ve arama bölümüne PTT kart sorgulaması yazın. Otomatik olarak yönlendirildiğiniz sayfada güncel PTT bakiyenizi görüntüleyebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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