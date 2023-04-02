Finans
02 Nisan 2023 - 10:45

PTT ihtiyaç sahiplerine yardım kapısını açtı! Ayda 1611 TL yardım parası yatırılacak: Şartlar duyuruldu

Dar gelirli vatandaşlara destek olmak için düzenlenen sosyal destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Peki 1.611 TL yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
02 Nisan 2023 - 10:45
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PTT ihtiyaç sahiplerine yardım kapısını açtı! Ayda 1611 TL yardım parası yatırılacak: Şartlar duyuruldu
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İhtiyaç sahibi insanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemelerini yakından takip ediyor. Peki başvuru şartları nedir? Kimler yardımlardan faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1.611 TL YARDIM DETAYLARI BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan ve PTT aracılığıyla düzenli olarak ödenen yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen sosyal destek ödemeleri okul öncesi, ilkokul çağı, ortaöğretim çağı ve üniversite çağındaki öğrencileri kapsıyor. 



1.611 TL Yardım Parası Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.611 TL olarak sağlanan ödemelerin başvuruları e-Devlet sistemine girerek yapılabiliyor. E-Devlet sistemine kimlik numarasıyla giriş yaptıktan sonra arama kısmına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazarak karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Başvuru değerlendirmeleri sonucunda ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar 1.611 TL ödeme paralarını PTT aracılığıyla düzenli olarak alabiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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