PTT iş kapısını araladı! 18-45 yaş arasındaysanız dikkat: PTT yüksek maaşlı personel alımı yapacak

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen insanların yüzünü güldürecek haber PTT tarafından bildirildi. Peki PTT personel alımları ne zaman olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT PERSONEL ALIMLARIPTT tarafından her sene düzenli olarak personel alımı yapılmaktadır. PTT personel alım şartları şu şekilde belirlenmiştir; Türk Vatandaşlığı Kanunu 28. maddede yer alan yurt dışına alınacak personeller haricinde Türk vatandaşı olunması, 18 yaşını geçmiş olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen suçlar dolayısıyla altı ay ya da daha fazla süreyle hapis cezası almamak ve affa bile uğrasa devlet güvenliğine karşı,
anayasal düzene karşı suç işlememek, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, görevin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa zevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı ve ticareti, örgüt kurma ve tefecilik suçlarından ceza almamak, engelli personeller için belirlenen şartlar haricinde görevi yapmaya engel ruhsal bir hastalığın olmaması, farklı kurum ve kuruluşlarda çalışmamak, atanacak kadro için belirlenmiş eğitim şartlarının taşınması, bir kurumdan emeklilik maaşı almıyor olmak gerekiyor. PTT tarafından personel alımlarında uygulanan sınavlarda Türkçe paragraf dil bilgisi ve yazım kuralları, sözel akıl yürütmek, sayısal ve mantık akıl yürütmek, yurttaşlık bilgisi, ülke coğrafyası, genel kültür ve güncel sosyal- ekonomik konular ve ölçme becerisi alanlarında sorular sorulmaktadır.