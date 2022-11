PTT kart şifremi unuttum ne yapabilirim? PTT kart işlemleri nelerdir? PTT kart şifre belirleme 2022

PTT KART ŞİFREMİ UNUTTUM PTT KART ŞİFRE SIFIRLAMA

PTT KART İLE NELER YAPABİLİRİM?











PTT’NİN VERDİĞİ TÜM HİZMETLER NELERDİR?

PTT KART KİMLER ALABİLİR?





POSTA ÇEKİ HESABI NASIL AÇILIR?

POSTA ÇEKİ HESABI HANGİ CİNS İLE AÇILABİLİR?

POSTA ÇEKİ HESABI AÇTIKTAN SONRA NELER YAPABİLİRİM?

PTT KART İNTERNET BANKACILIĞI





PTT KART ŞİFREMİ NASIL SIFIRLAYABİLİRİM?

PTT KART BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

Yıllardır hayatımızın içerisinde yer alan PTT, posta ve haberleşme işlemlerinin yanı sıra bankacılık sektöründe de hizmet vermektedir. 1840 yılında hayatımızın içerisinde yer alan PTT, yakın bir zaman içerisinde bankacılık sektörüne de adım attı. PTT kart ile yapılan işlemlerde kişilerden şifre istenir. Ancak şifresini unutan kişiler neler yapabileceğini merak ediyor. İşte PTT kart şifre değiştirme yöntemleri…PTT kart ile diğer kredi kartları ile yapılan işlemler gerçekleştirilir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan kart birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. PTT kart ile alışverişten para transferine kadar pek çok farklı işlem gerçekleştirilir.Diğer bankaların sunmuş olduğu kartlar ile aynı işleve sahip olan PTT kart ile yapabileceğiniz işlemler şu şekildedir: HGS ödemesi, Elektrik, doğalgaz, su fatura ödemesi, Anlaşmalı olduğu bankalara ait kredi kartı taksit ödemesi, Para transferi işlemleri, PTT kartınız ile yapılan işlemlerin hesap özetinin görüntülenmesi, Döviz hesabında para birikimi, E ticaret işlemleri, Online alışveriş işlemleri ve 3D güvenli alışveriş işlemleri, Nakit para çekimi ve para yükleme işlemleri, PTT yardım parası sorgulama ve TC kimlik numarası ile yardım parası sorgulama işlemleri.PTT tarafından verilen pek çok farklı hizmet yer almaktadır. Vatandaşlar PTT üzerinden yapabilecekleri işlemleri merak ediyor. PTT şubelerinden verilen hizmetler şu şekildedir: Posta teslim etme Mektup teslim etme Telgraf teslim etme Tebligat teslim etme Birleşik posta teslim etme Kayıtlı elektronik posta Pul ve filateli Bankacılık faaliyetlerinde bulunma HGS yüklemeleri PTT sigorta Lojistik faaliyetlerinde bulunma PTT kargo TURPEX com PttTRade Pttcell PTT üzerinden yapılan bütün işlemler bu şekildedir.PTT kart sahibi olmak isteyen kişiler istisna olmadığı sürece posta çeki hesabı açtırmaktadır.İstisna kapsamında yer alan kişiler şu şekildedir: PTT aracılığı ile emekli maaşı alan müşteriler PTT aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığına (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlüler Pttkart projeleri kapsamında Esnaflara özel Esnaf PTT kart, Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personellerine Kampüs PTT kart Memursen üyelerine özel Motif kart Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlardan yararlanan tüm bireyler istisna kapsamında yer almaktadır. Bu kişiler posta çeki açtırmasa da kart alabilmektedir.Posta çeki hesabı açtırmak isteyen kişileri izlemesi gereken adımlar şu şekildedir: PTT şubesine giderek posta çeki hesabı açtırmak istediğinizi belirtiniz. Posta çeki hesabı için sizden bazı belgeler istenir. Bu belgeler şu şekildedir: TC uyruklu kişinin; C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport Yabancı uyruklu kişinin; Pasaport veya ikamet belgesi Belgelerin teslim edilmesi ile birlikte posta çeki hesabınız ve PTT kartınız teslim edilir. PTT kartını almak isteyen kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekiyor. Çağrı merkezi ya da PTT şubelerinden şifre alabilirsiniz. Şifrenizi değiştirebilir ve kartınızı aktif hale getirebilirsiniz.Posta çeki hesabı açtırmak isteyen kişiler döviz cinsi olarak açabilir. Dolar ya da Euro cinsinden hesap açtırabileceğiniz gibi TL cinsinden de açtırabilirsiniz. Ancak açtırdınız döviz cinsine göre hesap ücretleri de farklı olacaktır. Hesap açma işlemleri için bir kereye mahsus olarak kişilerden ücret talep edilir. Bu ücret hesabın kapatılması durumunda kişiye geri verilmektedir. TL cinsinden araştırmak isteyen kişiler için 5 TL, USD hesabı açtırmak isteyenler için 1 USD, Euro hesabı açtırmak isteyen kişilerden de bir Euro talep edilir.Posta çeki hesabı ile Türkiye'nin herhangi bir yerinden ücretsiz para çekimi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra para aktarma işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. PTT iş yerlerinden para çekme işlemleri de mümkündür. PTT kartına alışverişte de kullanabilirsiniz.PTT işyerleri üzerinden bir kere olmak üzere bazı önemli işlemler yapılabilmektedir. PTT Bank İnternet Bankacılığı Hizmet Sözleşmesini imzalayan kişiler posta çeki hesabını interaktif kullanıma açtırırsa internet üzerinden işlem yapabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan işlemler şu şekildedir: Havale Kredi kartı ve fatura tahsilatı Posta çeki hesapları arasında veya diğer banka hesaplarına para aktarma Otomatik ve periyodik ödeme talimatı Bakiye öğrenme gibi tüm işlemlerPTT kart şifresi unutulduğunda yapılabilecek işlemler merak ediliyor. PTT kart şifresini unutan ya da sıfırlamak isteyen kişiler 444 1 788 PTT Çağrı Merkezinden yardım alabilir. PTT çağrı merkezinden yardım almanız için telefon numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekir. Telefon numaranız sisteme kayıtlı değilse uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise PTT şubelerinden yeni şifre almak olacaktır. Şifre belirleme işlemleri için güçlü bir şifre belirlemeniz oldukça önemlidir.Doğum tarihi ya da kolay tahmin edilebilir rakamları kullanmak hırsızlık açısından tehlikeli olmaktadır.PTT kart diğer banka kartları gibi kullanılmaktadır. Bakiye sorgulama işlemleri de oldukça basit bir şekilde gerçekleşir. Bu kapsamda hesap bakiyesi öğrenmek için 3 farklı yöntem kullanılabilir. PTT şubelerinin yanında bulunan PTT matik ve bankomat üzerinden bakiye sorgulaması yapabilirsiniz. Bakiye sorgulamak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise PTT çağrı merkezini aramak olacaktır.444 1 788 numarası ile bakiye sorgulama işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise internet bankacılığı kullanmak olacaktır. Hesap bakiyeniz ve hesap işlemleri için her türlü işlem internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Internet bankacılığı ile ne kadar bakiyeniz kaldığını öğrenebilirsiniz. Bu yöntemleri uygulamanız durumunda sonuca ulaşamadıysanız PTT şubelerine giderek hesap bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.