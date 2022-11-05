YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:30

PTT kart şifremi unuttum ne yapabilirim? PTT kart işlemleri nelerdir? PTT kart şifre belirleme 2022

PTT kart şifresini unutan kişileri neler yapabileceği merak ediliyor. Bankacılık işlemleri için kullanılan PTT kart ile pek çok işlemi yapabilirsiniz. PTT kart şifresi hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte PTT kart şifre değiştirme yöntemleri…

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 10:30
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PTT kart şifremi unuttum ne yapabilirim? PTT kart işlemleri nelerdir? PTT kart şifre belirleme 2022


Yıllardır hayatımızın içerisinde yer alan PTT, posta ve haberleşme işlemlerinin yanı sıra bankacılık sektöründe de hizmet vermektedir. 1840 yılında hayatımızın içerisinde yer alan PTT, yakın bir zaman içerisinde bankacılık sektörüne de adım attı. PTT kart ile yapılan işlemlerde kişilerden şifre istenir. Ancak şifresini unutan kişiler neler yapabileceğini merak ediyor. İşte PTT kart şifre değiştirme yöntemleri…

PTT KART ŞİFREMİ UNUTTUM PTT KART ŞİFRE SIFIRLAMA

PTT kart ile diğer kredi kartları ile yapılan işlemler gerçekleştirilir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan kart birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. PTT kart ile alışverişten para transferine kadar pek çok farklı işlem gerçekleştirilir.

PTT KART İLE NELER YAPABİLİRİM?



Diğer bankaların sunmuş olduğu kartlar ile aynı işleve sahip olan PTT kart ile yapabileceğiniz işlemler şu şekildedir:

HGS ödemesi,

Elektrik, doğalgaz, su fatura ödemesi,

Anlaşmalı olduğu bankalara ait kredi kartı taksit ödemesi,

Para transferi işlemleri,

PTT kartınız ile yapılan işlemlerin hesap özetinin görüntülenmesi,

Döviz hesabında para birikimi,

E ticaret işlemleri,

Online alışveriş işlemleri ve 3D güvenli alışveriş işlemleri,

Nakit para çekimi ve para yükleme işlemleri,

PTT yardım parası sorgulama ve TC kimlik numarası ile yardım parası sorgulama işlemleri.

PTT Kart işlemleri

PTT’NİN VERDİĞİ TÜM HİZMETLER NELERDİR?

PTT tarafından verilen pek çok farklı hizmet yer almaktadır. Vatandaşlar PTT üzerinden yapabilecekleri işlemleri merak ediyor. PTT şubelerinden verilen hizmetler şu şekildedir:

Posta teslim etme

Mektup teslim etme

Telgraf teslim etme

Tebligat teslim etme

Birleşik posta teslim etme

Kayıtlı elektronik posta

Pul ve filateli

Bankacılık faaliyetlerinde bulunma

HGS yüklemeleri

PTT sigorta

Lojistik faaliyetlerinde bulunma

PTT kargo

TURPEX

com

PttTRade

Pttcell

PTT üzerinden yapılan bütün işlemler bu şekildedir.

PTT KART KİMLER ALABİLİR?

PTT kart sahibi olmak isteyen kişiler istisna olmadığı sürece posta çeki hesabı açtırmaktadır.İstisna kapsamında yer alan kişiler şu şekildedir:

PTT aracılığı ile emekli maaşı alan müşteriler

PTT aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığına (ASAL ) yapılan ödemeler için silah altına alınan tüm yükümlüler

Pttkart projeleri kapsamında Esnaflara özel Esnaf PTT kart,

Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personellerine Kampüs PTT kart

Memursen üyelerine özel Motif kart

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlardan yararlanan tüm bireyler istisna kapsamında yer almaktadır. Bu kişiler posta çeki açtırmasa da kart alabilmektedir.

PTT kart bakiye

POSTA ÇEKİ HESABI NASIL AÇILIR?

 Posta çeki hesabı açtırmak isteyen kişileri izlemesi gereken adımlar şu şekildedir:

PTT şubesine giderek posta çeki hesabı açtırmak istediğinizi belirtiniz.

Posta çeki hesabı için sizden bazı belgeler istenir. Bu belgeler şu şekildedir:

TC uyruklu kişinin;

C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport

Yabancı uyruklu kişinin;

Pasaport veya ikamet belgesi

Belgelerin teslim edilmesi ile birlikte posta çeki hesabınız ve PTT kartınız teslim edilir.

PTT kartını almak isteyen kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekiyor.

Çağrı merkezi ya da PTT şubelerinden şifre alabilirsiniz.

Şifrenizi değiştirebilir ve kartınızı aktif hale getirebilirsiniz.

POSTA ÇEKİ HESABI HANGİ CİNS İLE AÇILABİLİR?

Posta çeki hesabı açtırmak isteyen kişiler döviz cinsi olarak açabilir. Dolar ya da Euro cinsinden hesap açtırabileceğiniz gibi TL cinsinden de açtırabilirsiniz. Ancak açtırdınız döviz cinsine göre hesap ücretleri de farklı olacaktır. Hesap açma işlemleri için bir kereye mahsus olarak kişilerden ücret talep edilir. Bu ücret hesabın kapatılması durumunda kişiye geri verilmektedir. TL cinsinden araştırmak isteyen kişiler için 5 TL, USD hesabı açtırmak isteyenler için 1 USD, Euro hesabı açtırmak isteyen kişilerden de bir Euro talep edilir.

POSTA ÇEKİ HESABI AÇTIKTAN SONRA NELER YAPABİLİRİM?

Posta çeki hesabı ile Türkiye'nin herhangi bir yerinden ücretsiz para çekimi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra para aktarma işlemleri de gerçekleştirebilirsiniz. PTT iş yerlerinden para çekme işlemleri de mümkündür. PTT kartına alışverişte de kullanabilirsiniz.

PTT KART İNTERNET BANKACILIĞI

PTT işyerleri üzerinden bir kere olmak üzere bazı önemli işlemler yapılabilmektedir. PTT Bank İnternet Bankacılığı Hizmet Sözleşmesini imzalayan kişiler posta çeki hesabını interaktif kullanıma açtırırsa internet üzerinden işlem yapabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan işlemler şu şekildedir:

Havale

Kredi kartı ve fatura tahsilatı

Posta çeki hesapları arasında veya diğer banka hesaplarına para aktarma

Otomatik ve periyodik ödeme talimatı

Bakiye öğrenme gibi tüm işlemler

PTT kart nasıl kullanılır

PTT KART ŞİFREMİ NASIL SIFIRLAYABİLİRİM?

PTT kart şifresi unutulduğunda yapılabilecek işlemler merak ediliyor. PTT kart şifresini unutan ya da sıfırlamak isteyen kişiler 444 1 788 PTT Çağrı Merkezinden yardım alabilir. PTT çağrı merkezinden yardım almanız için telefon numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekir.

Telefon numaranız sisteme kayıtlı değilse uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise PTT şubelerinden yeni şifre almak olacaktır. Şifre belirleme işlemleri için güçlü bir şifre belirlemeniz oldukça önemlidir.Doğum tarihi ya da kolay tahmin edilebilir rakamları kullanmak hırsızlık açısından tehlikeli olmaktadır.

PTT KART BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

PTT kart diğer banka kartları gibi kullanılmaktadır. Bakiye sorgulama işlemleri de oldukça basit bir şekilde gerçekleşir. Bu kapsamda hesap bakiyesi öğrenmek için 3 farklı yöntem kullanılabilir. PTT şubelerinin yanında bulunan PTT matik ve bankomat üzerinden bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

Bakiye sorgulamak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise PTT çağrı merkezini aramak olacaktır.444 1 788 numarası ile bakiye sorgulama işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise internet bankacılığı kullanmak olacaktır. Hesap bakiyeniz ve hesap işlemleri için her türlü işlem internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir. Internet bankacılığı ile ne kadar bakiyeniz kaldığını öğrenebilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulamanız durumunda sonuca ulaşamadıysanız PTT şubelerine giderek hesap bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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